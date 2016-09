Horb a. N. Stadtmusikanten tanzen im Burggarten

Horb. In ihrer Adaption der Grimmschen Tierfabel hat das Theater Chamaeleon Theaterwelten die vier Hauptdarsteller aus dem Märchen – den Esel, den Hund, die Katze und den Hahn – in ganz neue Rollen gepackt und ihnen ein etwas neuzeitlicheres Gewand angezogen. Der Horber Burggarten wurde zur Freilichtbühne. Witz, Aktuelles und ganz viel Liebe zum Detail kamen beim samstäglichen Theaterspaziergang wirklich nicht zu kurz. Im Wesentlichen geht es bei der Geschichte darum, unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" in einer vermeintlich ausweglosen Situation neue Wege zu suchen und zu finden.

Freundschaft, Abenteuer, Heimatsuche, Stärkung des Selbstbewusstseins, Wertschätzung des anderen und die Fantasie, das sind die Basiselemente, die in der Botschaft der "Bremer Stadtmusikanten" versteckt sind. Andreas Schnell, einem breiten Horber Publikum bestens aus seiner Paraderolle als "Jedermann" bekannt, führte bei dieser Inszenierung Regie. Er hatte den Text und die Zeit, in der das Stück spielt, zwar etwas in Richtung Neuzeit verlegt, dabei aber die Story und das Grundgerüst der ursprünglichen Geschichte nicht verlassen.

Korbinian, der treue, arbeitsame und immer quasselnde Esel, wird von seinem Bauern viel zu früh auf sein Altenteil gesetzt. Er soll seine restlichen Tage auf einem Gnadenhof verbringen, denn ein Traktor wird ab sofort seine Arbeit tun. Auf dem Altenteil angekommen, wird dem armen Korbinian ganz schnell klar, dass das nix für ihn ist. Denn ohne eine Aufgabe ist ihm das Leben zu langweilig. "Ich bin viel zu jung um alt zu sein – ich will nicht nichts tun." Er besinnt sich seiner sonstigen Qualitäten und macht sich auf die Reise in die große Stadt Bremen, um sein Können als Sänger und Musikant bei einer Casting-Show unter Beweis zu stellen. Obwohl er singt wie eine leere Heukiste, will er dort sein Glück versuchen und ein großer Star werden. Frohgemut und siegessicher macht er sich auf den Weg. Er bleibt aber nicht lange allein. Bald gesellt sich Konrad, ein Jagdhund, zu ihm, für den es zum Jagen nichts mehr gibt.