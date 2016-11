Horb a. N. Stadtgärtner aktiv

Insgesamt wurden 20 neue Bäume gepflanzt, unter anderem Linden, Säulenhainbuchen und Blumeneschen. Die Bäume wurden mit einem Drainageschlauch versehen und in spezielles Baumsubstrat gepflanzt, um ein gutes Anwachsen zu ermöglichen. Im Frühjahr, so der Pressesprecher Christian Volk weiter, werden die Restarbeiten wie Raseneinsaat und Heckenpflanzung erledigt. Danach liege das Augenmerk der Gärtner auf dem Anwachsen der Bepflanzung. Zuvor wurde schon der Kreisverkehr am Ende der Altheimer Straße umgestaltet. Hier sollen auf knapp 65 Quadratmetern Bodendeckerrosen in den Stadtfarben die Autofahrer "begrüßen".

Auch für den kommenden Frühling wurde schon jetzt vorgesorgt. "In verschiedenen Rasenflächen im Stadtgebiet wurden über 30 000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Hierfür wurde eine Firma aus Holland beauftragt, die mit einem Spezialschlepper die Blumenzwiebeln in die Erde pflanzte", heißt es weiter. Im Frühjahr sollen dann, ähnlich wie bei den Bändern am Fußweg entlang des Neckars, an vielen anderen Stellen bunte Blumenstreifen zu bewundern sein.