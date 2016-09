Horb a. N. Stadtfest: OB hofft auf Besucherekord

Freitagabend auf dem Flößerwasen. Die Partyband HighFive heizt die Stimmung an. Die Bänke sind schon gut besetzt, vor der Bühne tanzen die Kinder. Dann greift OB Peter Rosenberger zum Mikrofon: "Nach der Gartenschau 2011 haben wir gesagt, dass wir jedes Jahr ein großes Fest machen wollen. ›Die Stadt feiert‹ gibt es jetzt zum fünften Mal in Folge. Das Sie jetzt schon alle da sind, zeigt, dass die Entscheidung damals richtig war. Heute ist der Auftakt, morgen und Sonntag geht es in der Stadt richtig rund."

Doch was bringt das große Stadtfest? Rosenberger: "Im letzten Jahr hatten wir über 20000 Besucher. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr bei den prächtigen Wetteraussichten noch mehr werden." Dann wird er noch persönlich. Wendet sich an seine Frau Janet, die vor dem Mischpult stand: "Janet, Du hast heute Geburtstag. Danke, Dass Du mich immer begleitest." Dann noch ein Küsschen am Mikrofon.

Genug gekuschelt! Brauerei-Chef Eberhard Haizmann und seine Tochter Katharina warten schon am Holzfass. Hey OB, wir haben Durst! Rosenberger zieht sich die Schürze über, greift sich Stadträtin Silke Wüstholz. Der Kavalier hält den Hahn und überlässt der Lady die Arbeit. Und Wüstholz packt’s locker: Sechs Schläge, und der Gerstensaft fließt! Passend dazu stimmt "HighFive" den Song "Ein Prosit der Gemütlichkeit" an. Und während die Politiker den Gerstensaft verteilen, gibt’s gleich den Song "Honey, Sugar, Sugar". Vor der Bühne fangen die ersten Pärchen an, eine heiße Sohle auf den Asphalt zu legen. Ein perfekter Auftakt.