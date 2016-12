Horb a. N. Stadtentwicklung ist deutlich spürbar

Feuerwehrzentrum Zweitgrößter Brocken war dieses Jahr der Baubeginn am Feuerwehrzentrum auf dem Kasernenareal. Für viereinhalb Millionen Euro werden eben jene Gebäude 17 und 19 der ehemaligen Hohenbergkaserne ausgebaut und miteinander verbunden, um dann Ende 2017 einzugsfertig für die Feuerwehr zu sein. Der Spatenstich für das neue Feuerwehrzentrum erfolgte Ende Mai. Überhaupt machte die Entwicklung des Kasernenareals Fortschritte. Weiterer Höhepunkt war die Eröffnung des Gesundheits-Centers der Familie König.

Lindenbrunnenstraße In Bildechingen wurde im September die sanierte Lindenbrunnenstraße eingeweiht. Dort gibt es jetzt viele Sitzgelegenheiten, eine Art von kleinem Brunnen sowie Spielgeräte. Ähnlich hübsch sieht übrigens auch die westliche Altheimer Straße aus, deren Sanierung im Oktober in weiten Teilen beendet war.

Stiftskirche Das Titularfest in der Stiftskirche markierte das Ende einer langen Sanierungsphase. Die Horber Katholiken freuten sich über die Kirche mit ihrem neuen Dach und über die ebenfalls sanierte Stiftsorgel. Und für alle anderen Horber war es vor allem schön, später dann auch die Stadtsilhouette ohne das Baugerüst rings um den Kirchturm betrachten zu können. Alamannenmuseum Als ein neuer kultureller Glanzpunkt der Stadt Horb gilt das im Oktober eröffnete Alamannenmuseum im Bürgerkulturhaus. Dort werden künftig die 1988 entdeckten, historisch bedeutenden Funde aus der spätantiken Siedlungsgeschichte Altheims ausgestellt.

Betreutes Wohnen Am Neubau des Betreuten Wohnens in Nordstetten wurde im Oktober Richtfest gefeiert; Grundsteinlegung war im Juli gewesen. Im Herbst 2017 soll das Gebäude mit seinen 15 Wohneinheiten, die verschieden groß angelegt sind, fertig werden.

Pflegeheim In der Gutermannstraße wird das Altenheim Ita von Toggenburg zum ersten Mal seit 1968 grundsaniert. Künftig wird es nur noch Einzelzimmer mit eigenem Bad geben. Damit wird das Heim neuen gesetzlichen Anforderungen gerecht. Im Mai 2018 soll das Neun-Millionen-Euro-Projekt der katholischen Spitalstiftung fertig sein.

ELR-Förderung Im Rahmen des Entwicklungsprogrammes für Ländlichen Raum (ELR) wurden bereits zu Jahresbeginn 2016 Fördermittel von 1,343 Millionen Euro an Projekte im Kreis Freudenstadt angekündigt. Die höchste Einzelförderung ging an die Walz Mühle in Altheim mit einem Zuschuss von 200 000 Euro für den Neubau des Mühlenladens.

In Rexingen wurden acht Projekte finanziert, unter anderem eines der Gemeinde Rexingen (9800 Euro) wie auch sieben von privaten Antragsstellern und Betrieben.