Horb a. N. Stadt will Job-Bike einführen

Wie aber Horbs "Ur-Grüne" Kristina Sauter beweist, ist diese Strecke mit dem E-Bike durch die Tretunterstützung des Elektromotors auch dann zu leisten, wenn man nicht mehr die Jüngste ist. Sie schafft es auch, mit ihrem Elektrofahrrad bis zum Biopunkt nach Pfalzgrafenweiler zum Einkaufen zu fahren. Mit dem Job-Bike könnten dann viele Arbeitnehmer dem Beispiel von Sauter folgen.

Auch der angekündigte Ausbau der Infrastruktur für die E-Bike Fahrer macht Sinn. Denn: In Horb gibt es bisher – laut Landkreis Freudenstadt – vier Ladestationen für die Elektroräder: Camping Schüttehof, Gleis Süd, Neckarbad und der Tourist-Info. Andere Lokale bieten das Aufladen den E-Bike Gästen freiwillig an. Unterstellmöglichkeiten fehlen aber bisher. In den Activ-Arkaden soll einer der Räume auf dem Parkdeck allerdings für Fahrräder sein, wie Bauleiter Christian Gurbicz dem Schwarzwälder Boten bestätigt hat.

Zuletzt war dieser Raum allerdings noch durch die Restarbeiten am Einkaufszentrum durch Baumaterialien belegt. Auch ein Hinweis auf einen Rad-Abstellplatz fehlt bislang noch.

Die Job-Bike Initiative. Ein neuer Impuls, mit dem OB Rosenberger sein Engagement für die Radfahrer erhöht. Er hatte im OB-Wahlkampf angekündigt und danach auch bestätigt, dass er die Radweg-Verbindungen verbessern will. Das Stadtoberhaupt will vorschlagen, mit bis zu 100 000 Euro jährlich Feldwege zwischen den Ortsteilen zu optimieren. Und zwar so, dass die Fahrrad-Verbindungen besser und schneller werden.