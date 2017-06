Horb a. N. Stadt will das Flair-Areal aufkaufen

Auch Hermann Walz, Talheimer Ortschaftsrat, ULH-Fraktionschef und OB-Gegenkandidat zu Peter Rosenberger, unterstützt diese Pläne: "Ich denke, wenn es gelingt, das gesamte Flair-Areal zu bekommen, hat man das Entwicklungspotenzial für Untertalheim und die Dorfmitte in der Hand."

Das Flair 2000 war bis zu einem Feuer Anfang der 2000er Jahre die Kult-Diskothek der Umgebung, wie Walz erzählt. Dazu gehört das Haus, in dem der ULH-Fraktionschef gewohnt hatte, sowie gegenüber mehrere Gebäude. Das direkt an der Hochdorfer Straße liegende Haus hat die Stadt schon gekauft. Da das ehemalige Haus von Walz und das Flair-Areal die Straße zum ehemaligen Steinbruch und weiter nach Obertalheim verengen, böte ein Abriss hier sicherlich die Möglichkeit, die Kreuzung komplett neu zu gestalten. Die Verhandlungen könnten sich aber in die Länge ziehen. Laut Walz gehört das Flair-Areal einer Erbengemeinschaft.