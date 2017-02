Horb a. N. Stadt sucht Amateurmusiker

"Der neueste Stand, was die Quartiere betrifft, liegt nun vor", erklärt Hans Dreher, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, und zeigt dabei stolz auf einen Stadtplan, der an der Magnettafel angebracht ist. Darauf eingezeichnet sind die derzeit geplanten Bühnen für das Landes-Musik-Festival in Horb. Und Dreher findet: "Die ganze Dimension des Festivals ist auf diesem Plan erkennbar."

Ja, eine große Sache soll es werden, vergleicht Oberbürgermeister Peter Rosenberger die Veranstaltung doch mit den Ritterspielen, den Heimattagen und der Gartenschau. Claudia Beuter vom Horber Stadtmarketing zieht sogar in Erwägung, die Kaserne ebenfalls als Schauplatz zu nutzen. Die Unterstadt ist ja schließlich schon komplett verplant. Damit der Verkehr aus der Stadt draußen bleibt, soll es einen Shuttleservice geben, der die Gäste einsammelt und in die Unterstadt fährt. Dort soll dann der größte Teil fußläufig erreichbar sein. "Die Bundesstraße bleibt aber offen", erklärt Dreher. Ansonsten werde die komplette Innenstadt gesperrt. Somit sei es, so der OB, auch eine enorme logistische Herausforderung.

Keine Mühe soll gescheut werden, sollen die Gäste doch sehen: "Wir sind hier willkommen", so Beuter. "Hunderte von Menschen kommen als Akteure und Zuschauer in die Stadt. Wie kriegen wir die alle unter?", lautete Rosenbergers eher rhetorisch gestellte Frage. Eine Lösung hat er in der Theorie schon parat: Er ruft die Bevölkerung in und um Horb dazu auf, Ferienhäuser, Gästezimmer oder auch Matratzenlager zur Verfügung zu stellen. "So kann sich jeder einbringen: Nicht nur als Musiker oder Gast, sondern auch als Gastgeber", so der OB. Und er ergänzt: "Auch Ortschaften könnten Turnhallen zur Verfügung stellen." Rosenberger will für dieses Großereignis alle ins Boot holen. Dazu Heiko Peter Melle, Blasmusikkreisverbandsvorsitzender Zollernalb: "Ich denke die meisten der Musiker sehen es nur als Tagesausflug."