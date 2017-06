Horb a. N. Stadt schafft kostenloses Parken ab

Dennoch: Einen positiven Effekt habe der Park-Luxus für den Horber Handel nicht gehabt, betont Kreidler. Denn: Mit diesem Pfund könne man nur dann wuchern, wenn es auch bekannt sei. "Kostenloses Parken bringt nur dann etwas, wenn wir das auch nach außen transportierten können", meint der City-Manager und schätzt: "Keine zehn Prozent der Leute wissen das, dass man derzeit zwei Stunden kostenlos parken kann." In der Tat: Nur ein überschaubarer Aufkleber an den Parkscheinautomaten weist über die vorübergehende Regelung hin – kaum größer als das Display.

Und wie wirkt sich das Horber Stau-Chaos auf die Kundenfrequenz aus? "Jeder Stau ist natürlich kontraproduktiv", sagt Kreidler, räumt jedoch ein: "Das kann man nicht verhindern. Horb hat nun mal eine Tallage."

Die Nachbarn des neuen Einkaufszentrums sehen die Situation ohnehin gelassen. Jürgen Mayer, Gebietsverantwortlicher des Drogeriemarktes DM, meint etwa: "Bisher stellt der Bau des neuen Einkaufszentrums für unseren Markt keine Probleme dar. Es kommt immer wieder vor, dass der Parkplatz von sogenannten Fremdparkern genutzt wird. Durch die Baustelle sind es aber nicht mehr geworden. Wir haben auch keinen Kundenrückgang zu verzeichnen."

Auch die Kaufland-Pressesprecherin Christine Axtmann sagt: "Die Kundenfrequenz ist gleichbleibend." Das gelte ebenso für die Anzahl an Fremdparkern: "Einen signifikanten Anstieg können wir nicht verzeichnen", so Axtmann weiter.

Fest steht derweil: Das ganz große Stau-Chaos steht Horb erst noch bevor. In den Sommerferien gehen die Bauarbeiten am Einkaufszentrum in die finale Phase, weshalb ab dem 24. Juli die B 32 in Richtung Nordstetten gesperrt wird. Ist dann wieder mit Park-Luxus in Horb zu rechnen? Rathaus-Sprecher Volk hält sich bedeckt: "Grundsätzlich sind bei besonderen Situationen immer flexible Regelungen möglich. Ob in diesem Fall eine weitere Kulanzregelung zum Tragen kommen wird, steht derzeit noch nicht fest."