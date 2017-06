Horb a. N. Stadt putzt sich fürs Musikfest heraus

Immer weniger Leute fühlen sich angesprochen

Egal, auf die zwei kam es nicht an, doch dass die ganzen Vereine, die noch vor einigen Jahren aktiv mit dabei waren, ihr Engagement eingestellt haben, das machte sich selbst bei einer Aktion, bei der man sich schwerpunktmäßig nur auf die Spielorte des Landesmusikfestivals konzentrierte, sehr bemerkbar. Ein Umstand, den auch "Mr. Stadtputzede" Ottmar Meyer beklagt. Seit 18 Jahren betreut er nun diese Aktion, bei der bürgerschaftliches Engagement gefragt ist, und musste leider feststellen, dass es immer weniger Leute gibt, die sich angesprochen fühlen. Für Meyer war es der letzte Einsatz als Koordinator dieser Veranstaltung, denn er geht in wenigen Wochen in den wohlverdienten Ruhestand.

Peter Rosenberger, für den es die neunte Teilnahme an der jährlich stattfindenden Stadtputzede war, konnte im Fazit feststellen, dass die Stadt – nicht nur durch diese Aktion – in den letzten Jahren an sich sauberer geworden ist, was jedoch das ganze Jahr über für die Stadtreinigung einen großen Aufwand bedeute. "Und obwohl wir ständig bemüht sind, die Stadt sauber zu halten, sieht man immer wieder, wo am Vorabend gelagert wurde oder welcher Platz zum spontanen Treffpunkt auserkoren wurde. Die Spuren sind ganz deutlich – unabhängig davon, ob ein Mülleimer in der Nähe steht oder nicht." Passend dazu präsentierten einige Mitglieder des Jugendgemeinderates ihren Projektfilm zum Thema: Müll in der Stadt. Den Jugendlichen war dabei von Anfang an klar war, dass nicht die Anzahl der Mülleimer das ursächliche Problem für den Müll auf der Straße ist, sondern die Tatsache, dass viele Menschen schlichtweg zu bequem sind, ein paar Meter zum nächsten Mülleimer zu gehen.

Diesen Umstand nahmen sie mit viel Ironie ins Visier, und herausgekommen ist ein 90 Sekunden langer Kurzfilm, der diese Problematik ganz gezielt auf den Punkt bringt. Der Film ist auf der Homepage der Stadt Horb sehen. Im Endergebnis dieser Putzete durften die Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine ganze Wagenladung an Müll wegfahren, die Stadt ist noch ein wenig sauberer geworden – und die Besucher können kommen.