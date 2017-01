Horb a. N. Stadt lädt Bürger zum Dialog

Horb. Die Stadtverwaltung Horb lädt daher alle interessierten Eigentümer, Mieter und Pächter im zukünftigen Sanierungsgebiet zu einem Bürgerdialog am Mittwoch, 18. Januar, ab 19 Uhr in den Sitzungssaal des Feuerwehrhauses ein.

Für Fragen und Anregungen stehen Projektleitung und Stadt zur Verfügung

Die Stadt Horb am Neckar plant Stadterneuerungsmaßnahmen rund um das Gebiet "Fruchtkasten" (Polizeigebäude in der Neckarstadt, Anm. d. Redaktion) und in Teilen der Innenstadt (Neckarstraße, Christopherusbrücke, Wilhelmstraße, Schillerstraße, Gutermannstraße, Reibegässle und Saarstraße). Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wurde bereits im vergangenen Jahr im Gemeinderat beschlossen. Mit den vorbereitenden Untersuchungen wurde die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS), Ludwigsburg, beauftragt.