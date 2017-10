Horb a. N. Stadt erstrahlt: Kaufen, Kulinarik und Kultur

Das Programm startet am Freitag um 19 Uhr. Bis 23 Uhr kann dann eingekauft, geschlemmt und die Beleuchtung in der Innenstadt bestaunt werden. Die beteiligten Horber Geschäfte bieten den Kunden spezielle Rabattaktionen, Snacks oder Getränke an. Dieses Mal soll es auch mehr Essen und Getränke auf der Straße geben, verrät Kreidler. Es gibt zum Beispiel am Unteren Markt Crêpes, Flammkuchen und Cocktails, am oberen Ausgang Hirschgasse können Burger probiert werden, und auf dem Marktplatz gibt es Paella und Tapas. Umrahmt wird der kulinarische Genuss durch Live-Musik: Alex Vees spielt in der Neckarstraße, auf dem Marktplatz gibt es Musik von "No Constant Sorrow" und Marcella Carin tritt am Unteren Markt auf.

Wieder bei der Lichternacht mit dabei ist das Ballonglühen. Zwei Ballons werden zwischen 19 und 21 Uhr auf der Neckarwiese im Takt der Musik erstrahlen. Um auch die Kinder mit der Veranstaltung anzusprechen, wird Ponyreiten am Unteren Markt angeboten.

Das Gebiet rund um das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg und die Gutermann-Grundschule ist dieses Jahr erstmals in die "Lange Nacht der Lichter" mit eingebunden. Auf die weiße Außenwand des Altenheims wird Videokunst projiziert. Außerdem können Besucher auf dem Parkplatz der Grundschule zehn verschiedene Mini-Modelle der AHG Probe fahren.