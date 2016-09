Horb a. N. Stadt: Den Räten fehlten die Infos

Zunächst will die Stadt richtig stellen, dass für das Nachrückverfahren in den Ortschaftsrat (auch inklusive möglicher Anschreiben an nachzurückende Personen) die Ortschaftsverwaltung Ihlingen und Ortsvorsteher Hans-Albrecht Dietz selber zuständig sind. Der zuständige Fachbereich sei insofern nur beratend und unterstützend tätig. "Im Übrigen sind Ortschaftsverwaltung und Ortsvorsteher Bestandteil der Stadtverwaltung", teilt die Stadt mit.

Weiter heißt es: "Ortsvorsteher Dietz wurden im Vorfeld der Sitzung am 19. September die konkretisierten, detailliert dargelegten Ablehnungsgründe von Herr Müller und die rechtliche Überprüfung per Mail übermittelt, verbunden mit der (in der Sitzung vom Ortsvorsteher bekannt gegeben) Empfehlung, diese Ablehnungsgründe anzuerkennen. Herr Ortsvorsteher Dietz hat auf unsere Nachfrage (das war gestern, Anm. d. Re.) mitgeteilt, dass er die der Mail beigefügten Anlagen übersehen habe und deshalb den Ortschaftsrat – außer dem Hinweis auf die Selbstständigkeit von Herrn Müller – nicht im Detail informieren konnte."

In der Sitzung am 28. September habe der Ortschaftsrat einen rechtmäßigen Beschluss gefasst. Allerdings seien dem Ortschaftsrat die für eine sachgemäße Abwägung notwendigen Informationen vom Ortsvorsteher nicht vollständig bekannt gegeben worden. "Vor diesem Hintergrund wurde Herrn Ortsvorsteher Dietz empfohlen, das mögliche Nachrücken von Herrn Müller und die Beratung über die Ablehnungsgründe von Herrn Müller erneut in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen."