Horb a. N. Stadt als Medizinversorger?

Das fragt sich auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger. "Ich kann nicht beurteilen, ob es aus fachlicher Sicht besser ist, dieses neue Angebot in Freudenstadt anzusiedeln. Es ist aber offensichtlich, dass schon seit Jahren Gelegenheiten ausgelassen werden, den Standort Horb zu stärken. Und die Stadt Horb wird immer noch nicht in die Planungen einbezogen."

Für den OB ist auch die neue Entwicklung wieder ein schlechtes Zeichen. Statt des oft propagierten Aufbaus der Gesundheitsversorgung vor Ort sei eher eine Tendenz des Rückbaus erkennbar.

Krasses Beispiel dafür ist die unsichere Zukunft der Unfallchirurgie-Praxis in Horb. Als Anlaufstelle hat der Arzt Peter Paul Olinczuk gerade in Horb besondere Bedeutung. Olinczuk ist der einzige Mediziner in Horb, der im Auftrag der Berufsgenossenschaft Arbeitsunfälle behandeln, begutachten und weiterleiten darf (Durchgangsarzt). Die Berufsgenossenschaft hat ihr nächstes Krankenhaus in Tübingen.

Auch Rosenberger will darauf drängen, dass diese besondere Arztpraxis in Horb erhalten bleibt. Es sei für eine Stadt wie Horb unverzichtbar, vor Ort eine Anlaufstelle bei Berufsunfällen zu haben.

Der OB verweist auf den Kreistagsbeschluss, dass im MVZ bis zu sieben Facharztpraxen angesiedelt werden sollen. Davon ist das MVZ jedoch noch weit entfernt. Es stehen voll ausgebaute Praxen leer. "Ich bestehe darauf, dass der Kreistagsbeschluss umgesetzt wird", so Rosenberger. Er will nächste Woche mit dem KLF-Geschäftsführer und dem Landrat "auf sachlicher Ebene diskutieren". Dabei geht es ihm auch um die Frage, warum die Stadt Horb bei Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung nicht beteiligt wird. "Das Meiste, was dort geschieht, kenne ich nur vom Hörensagen", so der OB.

Im MVZ geschieht offenbar noch manch anderes, von dem man im Rathaus nichts ahnt. Ein verzweifelter älterer Herr informierte gestern unsere Redaktion darüber, dass die Physiotherapie im MVZ keine Patienten mehr annimmt. Dabei sei die Nachfrage nach Physiotherapie groß – zumal angeblich auch andere Praxen in der Umgebung derzeit keine Patienten mehr aufnehmen. Dem Vernehmen nach mangelt es im MVZ an Personal, um die große Nachfrage zu befriedigen. "Eine Mitarbeiterin im MVZ sagte mir, das sei ein Skandal", berichtete der Mann.

Im Horber Rathaus gibt es aber inzwischen Überlegungen, einen Teil der medizinischen Versorgung selbst zu übernehmen.

Rosenberger: "Ich muss zugeben, dass uns momentan das Fachwissen dazu fehlt. Aber ich wäre bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um die Stadt strategisch so zu positionieren, dass wir selbst Medizinversorger werden können. Entweder, indem wir Gebäude zur Verfügung stellen, indem wir Arbeitgeber werden oder indem wir helfen, das MVZ mit mehr Dynamik zu betreiben. Denn es ist ein super Standort."