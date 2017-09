Horb a. N. "Sprinterlehrgang" macht fit für die globale Arbeitswelt

Zwölf motivierte Herren haben sich vor etwas mehr als einem Jahr beim Förderverein der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule zu einem "Sprinterlehrgang" zum Geprüften Technischen Betriebswirt gefunden. Am Freitagspätnachmittag und am Samstagmorgen (außer in den Ferien) ging es intensiv mit vorwiegend kaufmännischen Themen in die fachliche Tiefe, um in der bundeseinheitlichen IHK-Prüfung zu bestehen.

Die Lücke im Bereich der betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse wurde erfolgreich geschlossen, denn schon vor einiger Zeit konnten die Absolventen ihr Abschlusszertifikat in den Händen halten. Dieser Erfolg wurde jetzt mit einer kleinen Feier an den Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schulen gewürdigt. Über einen weiteren Hintergrund berichtet die Schule: "Der erfolgreiche Abschluss ist vor dem Hintergrund, dass der Geprüfte Technische Betriebswirt der höchste Abschluss ist, den die IHK vergeben kann, und die Horber Absolventen über dem Kammerschnitt lagen, besonders positiv zu bewerten."

Umfangreiches betriebswirtschaftliches Fachwissen und fundierte technische Kenntnisse und Fertigkeiten sowie eine erfolgreich bestandene Prüfung stellen eine Garantie für den beruflichen Erfolg und Aufstieg dar, so die Schule weiter. "Viele der bisherigen Absolventen konnten durch den Abschluss dieses Lehrgangs ihre berufliche Situation verbessern und aufsteigen."