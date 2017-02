Horb a. N. Sportlich und kameradschaftlich erfolgreich

Schließlich gab es auch sehr gute Platzierungen bei Marcel Kaltenbach im MX-Rennen und bei Günter Lamprecht in der Offroad-Disziplin.

Einen interessanten Bericht hörte man auch von Rennleiter Wolfgang Meintel. Er informierte unter anderem über die erfolgreichen Abläufe im Rennbetrieb beim BW-Cup im Juli und gab auch Auskunft über die guten Platzierungen bei den zahlreichen Rennläufen auf dem Betraer Moto-Cross-Renngelände.

Seit zwei Jahren ist Jens Beck als Jugendleiter aktiv und macht einen guten Job. Seinen interessanten Bericht über die Aktivitäten im Jugendbereich konnte man an auch Hand von Bildern auf der Leinwand mitverfolgen. Für die Rennjugend wird beim MSC sehr viel gemacht. Unter anderem gab es in den Pfingstferien ein Jugendcamp im Albstadt und weitere Freizeitaktivitäten. Er berichtet aber auch sehr unterhaltsam über die zahlreichen Einsatze und Wettbewerbe im Cross-Bereich. Beim Betraer MSC werden derzeit über 40 Jugendliche im Alter zwischen sieben und 21 Jahren betreut. Viele von ihnen waren zur Versammlung nach Betra gekommen und bekundeten so ihr Interesse am Motorsport.

Über die umfangreiche Arbeit im Vorstand und Ausschuss des MSC informierte Schriftführer Frank Viertel. Neben der Rennorganisation, den vielerlei Sanierungsmaßnahmen und der Verwaltung und der Neugestaltung des Vereinshauses geht den Funktionären des MSC die Arbeit auch im neuen Jahr nicht aus.

Dass beim MSC auch sehr viele Frauen im ehrenamtlichen Einsatz bei den verschiedensten Tätigkeiten benötigt werden, zeigte Vorstand Helmut Kraft in seiner Dankesrede für diese dienstbaren Geister an vielen Beispielen auf. Zahlreiche Frauen erhielten vom Vorsitzenden neben Dankesworten je einen schönen Blumenstrauß.

Über die Finanzen des MSC referierte Schatzmeister Tobias Krieg sehr detailliert. Die einzelnen Finanz-, Zweck- und Wirtschaftsbereiche erfordern einen hohen finanziellen Einsatz. Das Kassenvermögen konnte mit einem kleinen finanziellen Überschuss abgeschlossen werden. Die Finanzen des MSC sind, so der Schatzmeister, zufriedenstellend. Und es gibt auch keine Verbindlichkeiten und Schulden.

Viel Arbeit gab es im Vorstand und Ausschuss. Die Satzung wurde aktualisiert und durch eine neue Geschäftsordnung ergänzt. Im Jugendbereich gibt es jetzt eine Jugendordnung und im Finanzbereich eine Finanz- und Betragsordnung. Außerdem wurde eine neue Strecken- und Trainingsordnung sowie eine Ehrenordnung und eine Umweltordnung erstellt. Der Wortlaut dieser umfangreichen neuen Geschäftsordnung wurden von Schriftführer Frank Viertel jeweils im einzelnen vorgetragen und vom Schatzmeister Tobias Krieg an Hand der Wandtafel auf der die einzelnen neuen Ordnungen im Original überprüft werden konnten, erläutert. Die Versammlung bestätigte die neuen Geschäftsordnung jeweils einstimmig.

Wahlen

Die Neuwahl eines Teils l der Funktionäre des MSC war sehr gut vorbereitet. Innerhalb kurzer Zeit konnte Wahlleiter Bernd Hamann die Neuwahl folgender Funktionäre durchführen: Das Amt des 1. Vorsitzenden wird auch in den nächsten zwei Jahren von Helmut Kraft wahrgenommen. Ebenso wurden Sportleiter Michael Weinmann und der stellvertretende Rennleiter Mike Legler jeweils einstimmig wiedergewählt. Jugendleiter bleibt Jens Beck. Die Funktionen der Umweltbeauftragten übt Birgit Weinmann weiterhin aus. Als Nachfolgerin von Ralf Schettler übernimmt Silke Weiß künftig den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Als Beisitzer und Jugendtrainer wurde Marcel Kalmbach wiedergewählt. Für je ein Jahr wurden Achim Maier und Peter Helber als Kassenprüfer wiedergewählt. Das aus drei Personen bestehende Schiedsgericht wird von Josha Wiefel (Vorsitzender) sowie Achim Maier und Reiner Häsler verwaltet. Alle Funktionäre wurden jeweils einstimmig per Akklamation in ihre Ämter berufen.

Ehrungen

Für je zehnjährige Mitgliedschaft erhielten folgende Mitglieder vom Vorstand je eine Urkunde und ein Geschenk: Dominik und Heidi Bieschke, beide aus Rottenburg . Markus und Nicolas Müller (beide aus Gerlingen), Nina Patzke aus Pfalzgrafenweiler, Achim Schlipf aus Rangendingen sowie Frank Viertel und Jan Torben (beide aus Horb).

Gleich zehn Urkunden und silberne Ehrennadeln sowie je ein Geschenk erhielten folgende Mitglieder für ihre 15-jährige Mitgliedschaft beim MSC: Gerd und Tim Gühring (beide aus Horb), Friedrich und Patrick Schmid (beide aus Pfalzgrafenweiler), Dieter Knöll aus Reutlingen, Bernd Hasenauer aus Neuhausen, Peter Uebach-Weber aus Horb, Reiner Häsler aus Empfingen, Stefan Häsler aus Nagold und Marc Schäffer aus Horb. Für 25 Jahre Mitgliedschaft beim MSC wurden mit je einer Urkunde, der goldenen Ehrennadel sowie einem Weinpräsent geehrt: Jochen Kraft aus Empfingen, Gerd Koch aus Balingen, Ewald Marquart aus Horb-Betra, Wilfried Streidel aus Empfingen und Gerd Streidel aus Haigerloch.

Schließlich gibt es beim MSC vier neue Ehrenmitglieder: Siegfried Günthner aus Dornhan, Erich Leopold aus Sulz, Georg Krusche aus Neuweiler und Margaretha Kraft aus Empfingen. Die neuen Ehrenmitglieder könne auf eine 40-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Sie erhielten neben der Ehrenurkunde je einen Geschenkkorb.