Horb a. N. Sportlich erfolgreich und auf neuestem Stand

Die Veranstaltungen, die der SSV durchführte, wie das Kesselfleischessen, das Großkaliber- Speed- und Fallplattenturnier sowie das Wurstfest und das Schützenwochenende, waren alle sehr erfolgreich. Auch im vergangenen Vereinsjahr wurden wieder erhebliche Renovierungen und Sanierungen durchgeführt, berichtete der Vorstand Infrastruktur und Gebäude Edwin Bösel. Im ersten Halbjahr wurden die restlichen Arbeiten an den Geschossfächer der 25/50 und 100 Meter Anlagen und die Zaunanlage entlang der 100 Meter Bahnen erneuert. Nachdem sich ein Abnehmer für die Seilzuganlage gefunden hatte, beschloss der Vorstand die Sanierung und Umrüstung auf elektronische Trefferanzeigen. Nach Ausbau der alten Seilzuganlage stellte sich heraus, dass es mit dem Austausch nicht getan war. Die gesamte Elektrik und Beleuchtung musste auf den neuesten Stand gebracht werden, die Blendenverkleidungen und Abdeckungen wurden erneuert, und die Sandbunker mit einer neuen Holzverschalung verkleidet. Zusätzlich wurden größere Betonbrüstungen zum Aufbau der neuen Trefferanzeigen benötigt. Anfang November begann man mit dem Bau der Umkleide-/Jugendräume, der Veränderung des Zuschauerraums und des Aufsichtsstandes, sodass der SSV nach Beendigung der Arbeiten wohl eine der modernsten Anlagen im Kreis und Bezirk haben dürfte.

Auch sportlich kann der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Luftgewehrmannschaft, die im Januar 2016 den Aufstieg in die Württembergliga schaffte, hatte ihr Ziel, den Verbleib in dieser Liga, mit einem sechsten Platz geschafft. Die zweite Luftgewehrmannschaft wurde Meister in der Bezirksoberliga und nimmt nun an den Relegationswettkämpfen teil. Auch die 3. Und 4. Mannschaft hat sich in der Kreisliga respektvoll geschlagen. Bei den Luftpistolen konnte man achtbare Ergebnisse erzielen. Kassiererin Christina Wohlfahrt musste in diesem Jahr ein größeres Minus verzeichnen, was auf die Sanierungs-, Umbau- und Neubauarbeiten an der Anlage zurückzuführen ist. Ortschaftsrat Bruno Springmann meinte, dass der Schützenverein ein positives Aushängeschild für die Ortschaft Nordstetten und der Stadt Horb sei.

Wahlen

In diesem Jahr stand die Gruppe 2 zur Wahl, wobei alles gut vorbereitet war, sodass die Wahl, die Ortschaftsrat Bruno Springmann leitete, zügig von statten ging. Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorstand Sport Fritz Laur, Kassenverwalterin Christina Wohlfahrt, Jugendleiter Sven Adam und die Ausschussmitglieder Ralf Weinstein, Markus Blank, Klaus Werner, Lutz Eck. Für Oliver Gunkel, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Michael Schiller gewählt. Ruth Bösel und Juergen Kohler übernahmen das Amt der Kassenprüfer.

Ehrungen

"Ehre, wem Ehre gebührt", so leitet Ehrenoberschützenmeister Stefan Blank jedes Jahr die Ehrungen verdienter langjähriger Mitglieder ein. Bei einem alten Verein, wie dem Schützenverein Nordstetten gibt es jedes Jahr einige Mitglieder zu ehren.

25 Jahre dabei ist Rolf Stüber der sowohl vom Verein als auch vom Verband geehrt wurde. Helmut Bok, Martin Bok, Willy Bok, Jürgen Brenner, Wolfram Koch, Hans-Günter Krell, Ralf Stankowitz und Hartmut Steier sind bereits 35 Jahre Mitglied und erhielten eine Urkunde vom Verein. Eine Verbandsehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Winfried Eger, Walter Löffler Georg Schneiderhan, Peter Geiger, Wolfgang Beck und Klaus Werner. Der Verein ehrte Walter Traxler für 45 Jahre Mitgliedschaft. Bereits 60 Jahre ist Willi Hertkorn Mitglied und wurde dafür vom Verband geehrt. Die Vereinsehrennadel für 10 Jahre Mitgliedschaft im Hauptausschuss erhielten Markus Blank. Werner Blank, Berthold Graw und Oliver Gunkel. Stefan Blank beantragte bei der Hauptversammlung die Ehrenmitgliedschaft für Bernd Stankowitz. Diesem Antrag wurde einstimmig entsprochen.