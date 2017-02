Horb a. N. Sportheim verwandelt sich in Hexentempel

Die erste Tanzrunde des Abends leiteten die für die "Schwarzwald Boys" kürzlich eingesprungen "Schwarzwald Buam" ein. Das krankheitsbedingte Ausfallen eines Musikers der "Boys" zwang den Veranstalter noch eine Woche vor Beginn des Hexenballs nach einer Alternative zu suchen. Gefolgt vom Hexentanz der Narrenzunft Lützenhardt und den Muggaverbrenner Rexingen, sorgten die "Schwarzwald Buam" weiterhin mit närrischen Klassikern für ausgelassene Feierlaune im Obergeschoss des Sportheims.

Auch eine Etage tiefer war die Party in der Bar dank den DJs Mathias Saier, Niklas Kaupp und Michael Kufner über den ganzen Abend in vollem Gange. Das angebaute Festzelt bot den tanzwütigen Besuchern hierbei eine kleine Verschnaufpause in gemütlicher Runde am Stehtisch oder die Möglichkeit zu einem Absacker im Likörwagen.

Erste Gelder können bald an das Projekt "Frohes Miteinander" fließen

Glücklich feiernde Gäste und begeisterte Gastzünfte stimmten auch die beiden Vorsitzenden (Zunftmeister) der Steinachhexen Christoph Maier und Michael Saier sichtlich sehr zufrieden. Ebenfalls erfreulich für die Oberhäupter war, dass beim Zunftmeisterempfang der Mettstetter Hexen, Spenden für gemeinnützige Zwecke gesammelt werden konnten. Zu erfahren war, dass der Erlös dieser Sammlung an eine Damengruppe geht, die in ihrer Freizeit Senioren im Ort zu bestimmten Anlässen zusammenbringt. Die Idee, erst gar keine Isolation bei Senioren entstehen zu lassen, sondern diese aktiv zu geselligen Treffen zu bewegen, fanden die Hexen so gut, dass sie sofort für diesen Zweck Geld einsammeln wollten. Die Gastzünfte zeigten sich nicht abgeneigt, sodass wohl demnächst die ersten Gelder an die Damen des Projekts "Frohes Miteinander" übergeben werden können.