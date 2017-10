Horb a. N. Spontaner Applaus für Ballonglühen

H orb. Und so kündigte sich eine Gruppe mit zwölf Personen an. Die Gäste aus Sant Just Desvern wurden am Donnerstag vergangener Woche in Stuttgart am Flughafen herzlich empfangen. Auf dem Weg nach Horb gab es einen Zwischenhalt in Waldenbuch im Museum Ritter. Die Informationen mit Film und Vortrag über die Schokoladenproduktion steigerten vor allem die Lust auf das Probieren der Schokolade.

Kaum in Horb angekommen und von den Gastfamilien aufgenommen, galt es schon, sich für den nächsten Programmpunkt vorzubereiten. Gerne nahm die Gruppe an der Amtseinsetzung von Oberbürgermeister Peter Rosenberger teil. Die Gedanken dabei gingen zurück zu dem letztjährigen Besuch zusammen mit dem Oberbürgermeister in Sant Just Desvern.

Im Anschluss daran traf man sich zu einem offiziellen Essen. Hier wurden die Gäste und Gastgeber offiziell von den Sprechern der Städtepartnerschaften, Susana Lohse (Sant Just Desvern) und Udo Riefer (Horb), begrüßt. Zu späterer Stunde traf noch Oberbürgermeister Rosenberger bei der Gruppe ein. Er erhielt von Gina Pol, Vertreterin des Stadtrates von Sant Just Desvern, ein kleines Geschenk, das, verziert mit dem Wappen von Sant Just Desvern, die Erinnerung an die Städtepartner aufrecht erhalten soll. Dazu gab sie die besten Grüße von Sant Justs Bürgermeister Josep Perpiña weiter.