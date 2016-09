Horb a. N. Spitzen-Training als Jubiläumspräsent

Im September 2015 weilte Stefan Kahlert in Tokio und lernte dort die japanische Kumite-Weltmeisterin Yuko Takahashi kennen. Und er gewann sie ebenfalls als Trainerin für den diesjährigen Jubiläumslehrgang. Bei diesem waren alle drei vorgenannten internationalen Karatetrainer mit von der Partie und gaben ihre Leidenschaft und Erfahrung an die Lehrgangsteilnehmer weiter. Man konnte absolut präzise Techniken, Geschwindigkeit und Dynamik in Kombination mit dem perfekten Timing kennenlernen.

Der Lehrgang selbst beinhaltete 14 Trainingseinheiten, beginnend von ganz gemeinsamem Training bis hin zu speziellen Einheiten für 9. bis 6. Kyu und 5. Kyu-Dan. Die vielen Zuschauer verfolgten in der Hohenzollernhalle mit großem Interesse das Training. Für das leibliche Wohl der Gäste und natürlich auch der aktiven Karatekas war bestens vorgesorgt. Und das Ganze war eine sehr gute Eigenwerbung für den am 10. Oktober beginnenden Anfänger-Kurs, der ebenfalls in der Hohenzollernhalle stattfindet.