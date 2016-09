Horb a. N. Spittel-Apfelleseaktion beginnt

Natürlich werden wieder viele Helfer gesucht, auch Jugendliche und Ministranten. Am Samstag, 8. Oktober, ist Treffpunkt um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor der katholischen Kirchen- und Stiftungsverwaltung bei der Gutermannschule.

Auch die Ihlinger vom Filialausschuss machen an diesem Tag mit. Am Samstag, 15. Oktober, ist dann eine größere Aktion geplant, zu der ebenfalls Helfer gesucht werden. Die KAB Nordstetten unternimmt an diesem Tag ihre Aktion im Rahmen der "Woche der Sozialen Gerechtigkeit" zugunsten der Partnergemeinde Narozari/Uganda. Am 22. Oktober soll nochmals gelesen werden. Hier hat sich auch die Kindergruppe vom Jugendraum Hirsch angesagt. Am 29. Oktober ist nochmals eine Großaktion geplant.

Der Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr in der Gutermannstraße. Wer helfen möchte, kann sich an die Stiftungs-Verwaltung, Telefon 07451/5 55 31 00, oder an Diakon Klaus Konrad im Pfarramt wenden, Telefon 07451/ 5 55 31 23.