Horb a. N. Spielplatz auf dem Flachdach

In 18-monatiger Bauzeit haben sie ein Wohnhaus in der Horber Veith-Stoß-Straße 70 realisiert. Zehn Wohneinheiten unterschiedlicher Größe warten nun auf dem Hohenberg auf neue Mieter. Und den neuen Bewohnern wird allerhand geboten. "Auf dem Flachdach haben wir einen Spielplatz, und bei den Parkplätzen findet man eine Stromtankstelle, die gegen Gebühr auch von jedermann benutzt werden kann."

Direkt am Haus eine Tiefgarage

Zudem gibt es direkt am Haus eine Tiefgarage. So ist das leidige Thema "Parkplatz finden" für die Bewohner des neuen Hauses vom Tisch. Am Freitag war diese Tiefgarage noch leer und bot den idealen Raum für die Eröffnungsparty, zu der neben den am Bau beteiligten Handwerkern auch jede Menge Interessenten und Freunde eingeladen waren. "Die Anderen", das sind Peter Danner und Nathalie Kästle aus Albstadt, sorgten für den Sound des Abends, und eine Dornstetter Metzgerei für Speis und Trank. "Das war eine Einweihungsparty vom Allerfeinsten", erinnerte sich einer der beteiligten Handwerker noch einen Tag später.