Horb a. N. Spielerischer Schritt zum Notfall-Abc

Um kurz nach 9 Uhr waren die beiden ersten Klassen in einem Klassenzimmer versammelt. Nachdem einigermaßen Ruhe eingekehrt war und der rote Kobold auf dem Lehrerpult postiert war, konnte es losgehen. "Wir üben heute ein bisschen, wie man einen Notruf absetzt und was bei einem Notfall der Reihe nach zu tun ist", erklärte Birgit Sturm, zum Beispiel wenn ein Kind auf dem Schulhof umkippt oder der Oma etwas passiert. Spielerisch führte sie die Kinder an die Vorgehensweise und was dabei zu beachten ist, heran. Zunächst sollte man schauen, was passiert ist und ob der Verletzte ansprechbar ist. Schwieriger war schon die Frage, wie man prüfen kann, ob jemand, der ohnmächtig ist, noch atmet. Auf den Vorschlag der Multiplikatorin, den Finger unter die Nase zu halten, folgte sofort ein vielstimmiges "Iiih". Als zweiter Schritt sollte die Nummer 112 gewählt werden. Dieser Notruf gilt europaweit. Einige Kinder kannten die Nummer schon. Wichtig beim Absetzen des Notrufs ist, dass man erklärt, was passiert ist, wie viele Verletzte es gibt und man genau sagt, wo man sich befindet, mit Angabe von Namen und Adresse. Bis der Krankenwagen kommt, kann das Kind schauen, ob es einen Erwachsenen findet, der helfen kann, und sich so aufstellen, dass der Rettungswagen gleich weiß, wo er hin muss. Am Ende hatten die Kinder viel gelernt und hatten noch Gelegenheit, Fragen zu stellen.