Horb a. N. Spendenbetrüger treiben im Kaufland ihr Unwesen

Nach dem Einkauf will man in Ruhe seine Einkäufe ins Auto laden. Doch in den vergangenen Tagen sind auf dem Parkdeck 1 im Kaufland in Horb mehrmals aufdringliche Bettler aufgefallen – auch einer Frau aus Freudenstadt. Sie schilderte unserer Zeitung, wie sie glaubt, im Horber Kaufland Bettlern auf den Leim gegangen zu sein.

"Auf mich kam eine junge Frau zu und gab mit Gesten zu verstehen, dass sie angeblich Gehörlos sei", sagt die Freudenstädterin. Daraufhin wurde ihr ein Klemmbrett unter die Nase gehalten. In einem Schreiben mit angefügter Unterschriften-Tabelle wurde für ein internationales Rehazentrum für Hörbehinderte geworben. Unter anderem waren ein blau-weißes Rollstuhlsymbol darauf zu erkennen und auch die Europaflagge.

"Ich habe mich sehr geärgert, dass ich darauf reingefallen bin."