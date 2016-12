Horb a. N. Spende für die Horber Tafel

Horb. Der Dehner-Hilfsfonds für Menschen in Not hat die Tafel in Horb im Rahmen einer Weihnachtsaktion mit 2000 Euro unterstützt. Dehner-Regionsleiter Andreas Mende übergab die Spende gemeinsam mit Marktleiter Stephan Raithel an Rüdiger Holderried vom Caritas-Zentrum Horb. Kunden aus der Region konnten sich an der wohltätigen Aktion beteiligen. Hierfür wurden Spendendosen im Garten-Center aufgestellt, zusätzlich stockte die Dehner-Stiftung die eingegangene Summe auf. Die Spende ist Teil einer Hilfsaktion für die Tafeln und andere soziale Organisationen in ganz Deutschland. Insgesamt förderte die Dehner-Stiftung verschiedene Einrichtungen mit 32 000 Euro.