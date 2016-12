Ortsvorsteher Jürgen Grassinger begrüßte zur jüngsten Ortschaftsratssitzung in Isenburg auch den Nabu-Vorsitzenden Eckhard Kiefer. Er bedankte sich bei ihm für die wichtige Arbeit des Nabu das Jahr über an den Isenburger Teichen und überreichte ihm eine Spende von 135 Euro. Der Nabu-Vorsitzende gab Grassinger dafür einen Vogelnistkasten zurück. Die Spende hängt mit dem Entenrennen zusammen, das die Isenburger bei der Einweihung des Isenburger Baches im September veranstaltet hatten. Die Enten hat der Isenburger OR Günther Kuch gespendet. Foto: Hellstern