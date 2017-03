Horb a. N. Sozialmanagement wird anerkannt

Asprion hat im Kindergarten Edith Stein 1993/94 mit dem Anerkennungsjahr begonnen und seit Sommer 1994 mit der Gruppenleiterstelle weiter gemacht. Für die erfolgreiche Teilnahme am Sozialmanagementkurs "Führen und Leiten von Kindertagesstätten" des Landesverbandes katholischer Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde ihr ebenfalls gedankt. Seit Juni 2016 bis zur Abschlusspräsentation kürzlich im Februar 2017 wurden die Teilnehmer in dreiwöchigen Modulen in Herrenberg-Gültstein auf Leitungsaufgaben im Hinblick auf die Führungsrolle und Leitungskompetenz, der Teamarbeit, Personalführung und Teamentwicklung vorbereitet.

Sonja Asprion hat ihre Abschlusspräsentation zum Thema "Phasen der Teamentwicklung" absolviert und durfte von Geschäftsführerin Ursula Wollasch das Zertifikat entgegennehmen.