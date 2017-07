Horb a. N. Songs von Joni Mitchell mit noch mehr Hang zu jazziger Freiheit

Schlagzeuger Dieter Schuhmacher, der seine Kunst vielen Bands zur Verfügung stellt, könnte darüber fast schon ein Lied schreiben. Schon 2006, als er mit dem Tübinger Jazzpianisten Dizzy Krisch im Kloster gastierte, spielte er vor fast leeren Stuhlreihen. Und immer, wenn Jazz angekündigt war, zog sich dies alle die Jahre wie ein roter Faden durch. Warum eigentlich? Jazz ist eine Musikrichtung mit vielen Ausprägungen und Besonderheiten, sie wird auch gelegentlich als Amerikas "Klassische Musik" bezeichnetet, und wer bisher Jazz als "schwer verdauliche" musikalische Kost angesehen hat, wurde am Freitagabend wieder einmal in überzeugender Art eines Besseren belehrt.

Die Amerikanerin (Rudnick) zeichnete tatsächlich eine Bild der Kanadierin (Mitchell), das all die Facetten dieser großartigen Songwriterin zeigte. Mit "Black Crow", einem Lied über die ständige Suche nach der Heimat, nach einem Ort des Ankommens, das sie 1976 schrieb, stieg die Band in das Konzert ein. Martin Trostel entlockte dem alten PZ-Klavier wunderbar perlende Läufe, Bassist German Klaiber gab der und den folgenden Melodien Körper, Volumina und Struktur und Schuhmacher, der zu den Großen seines Geres hier in der Gegend zählt, verwandelte sein Schlagzeug mitsamt den kleinen Perkussionsinstrumenten in die Werkstatt eines Klangmalers. Alle drei Instrumentalisten erhielten den ganzen Abend über immer wieder wohlverdienten Zwischenapplaus für ihre teils beachtenswerten Improvisationen. Weiter ging’s mit einem ganz frühen Mitchell-Werk. "The Circle Game" kam zwei, drei Tonlagen tiefer als im Original über die Gesangsanlage, die klangtechnisch noch ordentlich Luft nach oben gehabt hätte.

Rudnick ließ sich zwar von Mitchell inspirieren, doch war immer weit vom Original entfernt. Sie machte jeden Song zu ihrem eigenen Song und nutzte so die Freiheiten des Modern Jazz. Sie ließ nicht nur ihre Begleitgruppe nach Herzenslust improvisieren, sondern nutzte diese Möglichkeit selbst bei jedem Lied. Obwohl auch beim Jazz alles fein säuberlich auf Notenblättern steht, wird so jedes Konzert doch in Nuancen von Auftritt zu Auftritt anders klingen. Bevor es in die Pause ging, drehten Zuhörer und Musiker noch schnell eine Runde im "Big Yellow Taxi" durch New York. John Lennon soll die Kanadierin 1970 aufgefordert haben, mal wieder einen Hit zu schreiben, denn das was sie Ende der 1970er mache, sei zwar schön, doch nicht kommerziell genug. Mit "Big Yellow Taxi" gelang ein Superhit. Damit wäre auch mit der Sage aufgeräumt, dass Künstler nur vom Beifall ihres Publikums leben. Auch sie müssen Geld verdienen, doch der wahre Lohn für ihre Arbeit ist und bleibt der Beifall – und den gab es an diesem Freitagabend reichlich und wohlverdient.