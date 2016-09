Horb a. N. Songs mit Charisma

Horb. Auf dem Horber Turmkahn, dem Stocherkahn mit Kultur an Bord, spielt am kommenden Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr der Sänger und Gitarrist Joe Vox. Einstieg ist am Alten Freibad in Horb. Joe Vox, der Mann mit der markanten Stimme, tourt durch ganz Europa. Kraft und Emotion, aber auch filigranes Spiel und technische Raffinesse sind seine Markenzeichen. Joe Vox kommt mit dem Besten aus 40 Jahren Musikgeschichte in Horb oder besser gesagt auf den Neckar an. Sein Repertoire besteht aus Pop, Rock, Soul, Blues.