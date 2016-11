Horb a. N. Songs aus Südamerika und Bilder von der Konzertreise

Ebenso wie der Gesang gehört zu diesem Konzert das Spiel von Verena Dallmann und Lea Straub am Flügel dazu. In diesem Jahr spielen sie das Stück "Ungarische Träume" von Johannes Brahms in seiner ursprünglichen Fassung. Der Komponist hat diese Partitur 1858 bis 1869 in vierhändiger Klavierfassung komponiert. Und genau so wird sie von den beiden Bildechinger Instrumentalistinnen gespielt.

Natürlich darf an so einem Abend das Paradepferd des Vereins, der Jugendchor, nicht fehlen. "Wir werden auf jeden Fall an diesem Abend nichts Geistliches singen", versprach Straub, der seine jungen Sängerinnen und Sänger schon im Elias-Oratorium, das am 26. November in der Stiftskirche aufgeführt wird, eingebunden hat.

"Was wir genau singen, das weiß ich heute noch nicht. Vielleicht ein paar ältere Sachen – wir schauen mal. Was aber auf jeden Fall dabei sein wird, das ist der Song ›Hello‹ von Adele", verriet Straub dann doch noch.

Der Schwerpunkt im zweiten Teil des Abends wird ein von Armin Löffler und Michael Dahlmann gemeinsam gedrehter Film über die vergangene Konzertreise des Chors sein.

In der Pause stehen wieder leckere Häppchen und erfrischende Getränke zur Verfügung.

Ein guter Tipp für all diejenigen, die an diesem 19. November dabei sein möchten heißt: Rechtzeitig kommen! Auch in diesem Jahr rechnet die "Sängerlust" mit einer mehr als vollen Halle. Kein Wunder, stehen doch über 100 kleine und große Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und jeder von ihnen bringt seine eigene "Fan-Familie" mit.

Weitere Informationen: Veranstaltungstermin ist der 19. November. Ort: Turn- und Festhalle Bildechingen. Hallenöffnung 18 Uhr, Konzertbeginn 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei – um Spenden zugunsten des Chors wird gebeten.