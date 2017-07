Horb a. N. Sommerserenade bei bestem Wetter

Mit einem freundlichen "Willkommen hier bei uns im Haus" setzte dann der Nachwuchs vom Kinderchor Eins (KC1) die Begrüßung fort. Dass Straub auch schon die Kleinen fordert und diese bereitwillig bei der Sache sind, das bewiesen die Fünf- bis Achtjährigen mit dem in vier Gruppen gesungenen Kanon "Bruder Jakob". Ganz schön schwer, denn jedes Kind musste sich sehr auf seinen Text und die Melodie konzentrieren und sich nicht durch die Nebengruppe aus dem Takt bringen lassen. Was auch prima klappte. Das Liedchen "Trarira, der Sommer, der ist da" schmetterten sie dann mit solcher kindlicher Begeisterung, dass man Lust verspürte, gleich mitzusingen.

Beim afrikanischen Begrüßungslied "Salibonani" kam dann auch noch jede Menge Bewegung zum Singen dazu. "Passt aber auf und fallt nicht von eurem Podest", so ein Tipp vom Chorleiter. Passiert ist nichts, außer dass die Kinder begeisterten Applaus vom Publikum bekamen.

Die jungen Sängerinnen und Sänger vom Kinderchor wagten sich dann schon an anspruchsvollere Stücke, wie "Ich lieb` den Sommer", das gleich vierstimmig versetzt und A cappella interpretiert wurde. Mit drei Stücken aus dem Programm, das sie fürs Landesmusikfestival eingeübt hatten, darunter auch der schaurig schöne Song "Finster, finster, nur der Glühwurm glüht im Ginster", demonstrierten sie, wie intensiv auch ihre Ausbildung ist. Was und wie sie sangen, das war für Kinder im Grundschulalter eine echte Herausforderung, die sie – wie soll es auch anders sein – hervorragend meisterten.

Etwas dezimiert trat dann der Jugendchor auf. Abi-Feiern, Schullandheim oder Studium haben Vorrang. "Wir hatten nur zwei Proben", erklärte Chorleiter Straub etwas entschuldigend, "um die folgenden Lieder aus der West Side-Story einzuüben". "Tonight" und das berühmte "Maria" wurde vor allem von den stimmlich stark in der Überzahl befindlichen Ladys des Jugendchors getragen, die den beiden Baritone, die Verstärkung durch Peter Straub erhielten, die klangliche Basis boten, damit diese voller Intensität ihrer Maria huldigen konnten. "Ich will uns ja nicht loben – aber das war gar nicht schlecht", so das Fazit von Straub nach diesem Vortrag. Der lang anhaltende Applaus gab ihm Recht.

Insgesamt waren es wieder einmal tolle 75 Minuten Musik, und wer wollte, konnte sich hinterher noch am Buffet, das in der Zehntscheuer aufgebaut war, laben.