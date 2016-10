Horb a. N. Sollen Radler auf die Bundesstraße?

Variante kurz gestreift

Die andere Variante, die nur über kommunale Straßen führen würde, wird nur ganz kurz gestreift. Wer die vielen Radtouristen beobachtet, die in der Saison vom Neckartalradweg aus Horb besuchen, stellt fest: Die meisten fahren über den Flößersteg, die Schillerstraße lang und dann links gegen die Einbahnstraße in die Wilhelmstraße. Die Neckarstraße bietet hier über das Ihlinger Tor die ideale Verbindung zum Alten Freibad und MGG.

Ein Gegen-Vorschlag

Wer (wie oft auch die Polizei per Auto) Richtung Mühlgässle fährt, kann mit dem Fahrrad bequem über die Kreuzung vor dem Sebastian-Lotzer-Haus ins Mühlgässle und über die Saarstraße entweder über das Reibegässle zur Tourist-Info oder rechts Richtung Duale Hochschule, Marmorwerk und Neckarbad fahren. Und dort hinten über die Brücke zum Kleintierzüchterverein wieder auf den Neckartalradweg rauf. In die andere Richtung kommt man hier auf dieser Magistrale links am jüdischen Betsaal vorbei über die breite Straße vor dem Spielplatz über den schmalen Weg hin zum MGG. Möglich wäre eine Verbreiterung dieses Weges – und schon wär die perfekte Radfahr-Verbindung geschafft. Alles kommunale Straßen, alles sehr ruhig für Radfahrer. Eigentlich eine perfekte "Autobahn für Radfahrer".

"Absteigen, bitte!"

Für das Rathaus endet diese "Autobahnauffahrt" schon am Flößersteg. Hier heißt es: "Radfahrer müssten auf dem Flößersteig absteigen und schieben." Als Alternative wird noch der geplante Steg zwischen dem neuen Einkaufszentrum und der Volksbank genannt. Denn immerhin wird die "kommunale Magistrale" über die Wilhelmstraße und Ihlinger Straße als möglich gesehen.

Doch die Radler, so das vorliegende Konzept, sollen in der ersten Planung auf jeden Fall über die Bundesstraße geleitet werden. Auf Seite 41 heißt es: "Vor dem Goldenen Adler hat die Straße eine Breite von sechs Metern. Entlang der Strecke würde ein einseitiger Schutzstreifen wahrscheinlich ausreichen."

Pagel will diskutieren

Das Radfahrkonzept setzt auf die riskante "Bundesstraßen-Variante" mit Schutzstreifen – das findet auch Markus Pagel, Fraktionschef der OGL, kritisch: "Man sollte wirklich ausführlich diskutieren, ob man die Radfahrer mit dem Verkehr schwimmen lässt oder ob es Sinn macht, die Radfahrer abseits vom Verkehr durch Horb zu leiten." Ihm fehlen auch "viele verschiedene Ziele in der Radverkehrsplanung, die Jugendliche anfahren."

Das Marmorwerk mit Funpark wäre beispielsweise durch die "Autobahn für Radfahrer" auf der Magistrale Neckarstraße, Mühlgässle, Reibegässle abgedeckt. Die Musikschule ebenfalls.Problem zwei: Die Zeitverzögerung. Der Steg zwischen dem neuen Einkaufszentrum am Bahnhof und der Volksbank ist noch nicht beschlossen. Fraglich, wann und ob diese Verbindung überhaupt kommt.

OGL-Idee taucht auf

Auch kurios: Im Mai 2015 hatte die OGL ein Hinweisplakat am Neckartal-Radweg angebracht. Die Stadt ließ es abhängen. Stadtmarketing-Chef Martin Scherer ließ damals immerhin Richtungspfeile Richtung Innenstadt auf das Pflaster malen (wir berichteten). Jetzt taucht diese Idee wieder auf. Auf Seite 37 des Radverkehrskonzepts heißt es: "Vom Stadtmarketing werden Hinweisschilder entworfen, auf denen ein übersichtlicher Stadtplan angebracht ist. Die Hinweisschilder sollen an den jeweiligen Stadteingängen angebracht werden." Pagel: "Wir haben damals angeboten, auf unseren Plakaten das OGL-Logo mit dem Stadtwappen zu überkleben."

Das Radwegekonzept. Das Rathaus geht davon aus, dass die Umsetzung in einer ersten Schätzung bis zu 90 000 Euro kosten kann. Die Kosten sollen über drei Jahre verteilt werden.

Schilder führen in die Irre

Übrigens: Ende Juli hatte der Reporter des Schwarzwälder Boten sich selbst auf Fahrrad geschwungen. Im Test zeigte sich damals, dass die Beschilderung zum Neckartalradweg am Bahnhof völlig irreführend ist. Ein Hinweispfeil mit dem Text "Neckartalradweg" vor Haag’s Bistro zeigt Richtung Aldi. Im Radverkehrskonzept wird auf Seite 45 festgestellt: "Einbahnstraßenregelung im Bahnhofsplatz für Fahrradfahrer aufheben." Jetzt hängt dieses Hinweisschild immer noch. Also leitet dieser Pfeil den Radfahrer immer noch in die Illegalität. Und nicht den besten Weg zum Neckartalradweg am Jobcenter vorbei vor dem Flößersteg links runter. Dabei hatte im Juli ein Rathaussprecher versprochen, dass die falschen Schilder umgehängt werden.