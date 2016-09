Horb a. N. Sogar Schulbusse werden kontrolliert

Ein Tag später auf der Gutermannstraße. Ein Junge (9) läuft plötzlich auf die Straße, um sie zu queren. Sein Kopf schlägt auf der Motorhaube auf.

20. Juni 2016. 7.54 Uhr in Nordstetten. Ein Kind (8) wartet zwei Autos auf der Empfinger Straße/Hohlgasse ab. Dem dritten läuft es in die Beifahrertür.

Was kann man aus diesen vier Unfällen als Autofahrer lernen? Stitzenberger: "Es gibt eine relative Geschwindigkeit, die der Situation angemessen ist. Sie ist unabhängig vom tatsächlichen Tempolimit."

Trotzdem wird jetzt zum Schulanfang noch einmal besonders konsequent durchgegriffen, wie Stitzenberger betont: "Wir werden Gurte, Handybenutzung, Kindersitz-Einrichtungen und Parken vor Schulen kontrollieren. Dabei werden wir nicht nur präventiv, sondern auch repressiv vorgehen. Auch die Schulbusse werden überprüft werden, ob sie überfüllt sind oder technisch in Ordnung sind."

Dabei kommen alle zum Einsatz: Das Polizeirevier Horb, die Außenstelle der Verkehrsüberwachung in Horb und die Spezialisten für die Schulbuskontrolle. Auch der Verkehrsüberwachungsdienst der Stadt Horb, so kündigt Ordnungsamtsleiter Wolfgang Kronenbitter an, wird Tempokontrollen vor den Schulen machen. Neuralgische Punkte in Horb: Lerchenstraße. Dießen: Im Tal. Nordstetten: Schulstraße. Rexingen. Talheim: Laurentiusstraße und Turnhallenweg. Empfingen: Weidelindestraße und Haigerlocher Straße und in Wiesenstetten die Hauptstraße.

Kronenbitter: "Das Überqueren der Fahrbahn ist für die Kinder am gefahrenträchtigsten. Teilweise wird der Blickkontakt zwischen dem Autofahrer und den Kindern auch durch die sogenannten Elterntaxis gefährdet. Es ist außerdem immer wieder zu beobachten, dass die Elterntaxis zwar korrekt parken, die Kinder dann aber zur Fahrbahn hin aussteigen lassen. Die Kinder überqueren die Straße hinter dem Auto, obwohl der Zebrastreifen zwanzig Meter weiter ist."

Der Ordnungsamtsleiter ist "erschrocken", dass die Zahl der bundesweit durch Unfälle getöteten Kinder im letzten Jahr wieder angestiegen ist. Übrigens: Bei der Verkehrsschau am 20. April, so erzählt Kronenbitter, habe man festgestellt, dass die Zebrastreifen an den Ampelkreuzungen Gutermannschule den Fußgängern "Vollschutz" bieten. Kronenbitter: "Damit ist diese Anlage für die Fußgänger die am sichersten programmierte Ampel." Trotzdem hat man hier in den Kurven noch einmal Poller angebracht, damit Sattelschlepper beim Abbiegen nicht über den Bordstein fahren.