Horb a. N. Sogar das Holzkreuz erstrahlt in neuem Glanz

Vorher hatte Diakon Klaus Konrad gepredigt. Denn: Die große, offizielle "Wiedereröffnung" der Stiftskirche ist natürlich auf das Titularfest gelegt worden. Und das ist das "heilige Kreuz". Konrad: "Die Liebe Gottes macht aus dem Holz des Kreuzes den Baum des Lebens. Das ist das Geheimnis der Liebe: Sie wurde arm, um uns reich zu machen. Jesus Kreuz bedeutet: Kraft Gottes." Der Kirchenchor stimmt zum Schluss noch "The Lord Bless you" von John Rutter an.

Mehrere Firmen sind an Kreuzsanierung beteiligt

Alle, die bei der Kreuzweihung dabei sind, sind erleichtert. Beispielsweise Alfred Seifriz, unter anderem auch im Kirchenrat der katholischen Kirche: "Wir danken dem Bauherren, dass die Stiftskirche jetzt komplett saniert wurde. Und den Firmen, die das Holzkreuz wieder gerichtet haben." Das sind neben Fassnacht auch noch der Schlosser Walter Singer, der Maler Stefan Müller und der Flaschner Michael Walz. Seifriz findet das Regenwetter "schade. Wir wollten eigentlich hier auf der Terrasse vor dem Kreuz den Sektempfang machen."

Kirchengemeinderat Volker Weber bereitet sich schon auf seine Dachführung am frühen Nachmittag vor. Die böse Überraschung im Dach – nämlich die verfaulten Balken – waren der Hauptgrund dafür, dass die Sanierungskosten der Stiftkirche von geplanten 1,7 Millionen Euro auf 2,6 Mio Euro gestiegen sind. So muss auch die Fördergemeinschaft jetzt noch einmal über 100 000 Euro an neuem Spendenanteil bringen.

Weber als Bauingenieur ist der, der die Sanierung der Stiftkirche quasi als Experte für den Kirchengemeinderat fachlich mit beurteilt und analysiert hat: "Das waren ungewöhnliche Arbeiten, die man in seinem Bauleben selten erlebt." Zunächst wurden Risse festgestellt. Dann brachte die Analyse das Ergebnis: Da, wo die Balken auf dem Mauerwerk liegen, sind sie verfault. Am Schlimmsten zwischen Turm und Dach. Weber: "Hier gibt es zwar eine Rinne, die das Wasser ableiten soll. Die wurde auch ein paar Mal nachgebessert – doch offenbar vergeblich." Deshalb wurde jeder Balken einzeln ausgebaut und gleichzeitig der Rest abgestützt.

Über dem Chor ist es jetzt nicht mehr so eng wie früher

Beim ausgebauten Balken wurden dann die verfaulten Stücke mit neuen ergänzt. Weber: "Dazu haben wir Eiche genommen. Darüber hinaus wurden die Balken nicht so fest eingebaut, damit Luft rankommt." So hofft man, dass die Balken in Zukunft – selbst wenn Nässe zu ihnen vordringt – nicht so schnell faulen, sondern trocknen. Weber: "Über dem Chor war es dazu noch so eng, dass da nur zwei bis drei Mann auf einmal arbeiten konnten."

Um 11.30 Uhr steht dann Stiftskirchen-Nachbar Franz Geßler im Kirchenschiff. Der Heimatforscher erklärt zunächst die Geschichte der Kirche und führt die Gäste dann zu den "zwei Highlights": die Seitenkapelle und die Horber Madonna.

Klar, dass der Eintritt für die Führungen direkt in die Kasse der Fördergemeinschaft fließen.