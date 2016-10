Horb a. N. So wird man selbst zum Streuobst-Bauern

Doch das kann man lernen. Pagel: "Es gibt eine Ausbildung zum Fachwart für Streuobst. Die kann man an mehreren Wochenenden ablegen. Das wird beispielsweise im Landratsamt Böblingen angeboten oder von Martina Hörrmann von der Streuobstinitiative Schneewittchen im Landkreis Calw."

Heimat für Vögel, Insekten und Pflanzen

Aber wo kriege ich eine Streuobstwiese her? Pagel: "Die Nabu Gruppe in Waldachtal bietet zum Beispiel die Streuobst-Börse an. Hier kann man Streuobstwiesen kaufen."

Was tut man Gutes mit einer Streuobstwiese? Pagel: "Jede Streuobstwiese ist ein Biotop. Bis zu 5000 Arten konnten auf Streuobstwiesen nachgewiesen werden – Vögel, Insekten, Pflanzen. Hier trägt man ein Stück dazu bei, dass die Anbaukultur der Äpfel im Ländle erhalten bleibt. Früher hatte jeder Ort seinen Pommologen. Der hat für jede Sorte, die es in Baden-Württemberg gibt, einen eigenen Schnitt gehabt. Denn Baden-Württemberg ist Apfelland. Es gibt spezielle Sorten, die zum Schnapsbrennen geeignet sind, zum Backen oder um Saft zu machen. Wenn es immer weniger gibt, die Streuobstwiesen bewirtschaften, geht dieses Wissen und diese Kultur verloren."

Weitere Informationen: obstboerse@nabu-waldachtal.de