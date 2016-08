Horb a. N. So wirbt Pina Bucci um Tänzer

H orb. Bucci: "Das ist mein großes Ziel: Für das Theaterfestival 2017 plane ich das Projekt Danziamo la Vita – eine Hommage an Pina Bausch. Dabei sollen alle Tänzer in einer Improvisation ihr Leben in einem Ausdruckstanz darstellen."

Doch wie kommt man an die Laien ran, die so mutig sind, auf der Bühne zu tanzen? Bucci setzt dabei auf ihre vhs-Kurse. Die ersten liefen jetzt im Sommersemester. Der Schwarzwälder Bote war dabei. Trifft hier Madgalene Kohl-Strobel aus Rangendingen. Sie sagt: "Die weite Anfahrt nach Horb lohnt sich. Ich arbeitete als Clown. Dazu gehören die Körperbeherrschung und der Tanz und genau deshalb profitiere ich enorm von dem Kurs. Ich kann mir auch vorstellen, beim großen Projekt auf dem Horber Marktplatz mitzumachen."

Die Zweite in der Runde ist Felicitas Schöck aus Freudenstadt. Die Kunsttherapeutin: "Für mich ist dieser Kurs ein Schatz, von dem man sich inspirieren lassen kann. Der Kurs mit Pina ist anstrengend für den Kopf. Man muss sich auf den Körper konzentrieren. Pina fordert eine Menge von uns und man lernt seine Grenze kennen."