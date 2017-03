Horb a. N. So viel Arbeit wie in einem Unternehmen

Kreidler stellte das 95. Jubiläumsjahr 2016 mit dem Sieg beim Steinach-Fußballpokalturnier heraus. Der SF-Chef: "Die Instandhaltung unserer großen Sportanlage mit etwa drei Hektar – also über 30 000 Quadratmeter – die es ehrenamtlich zu pflegen gilt, ist finanziell und auch arbeitstechnisch eine Mammutaufgabe." Zwei Fußball-Sportplätze, drei Tennisplätze, ein Kinderspielplatz und das Sportheim verschlingen enorme Summen und Arbeitsstunden. Nur dank der harmonischen Gemeinschaft könne man auf höchstem Bezirksniveau spielen. Bei der Pflege der Sportanlage und Plätze traten Lothar Stoll, Eckhard Brandt, Victor Waldmann, Thomas Kreidler und die Familie Wehle aus Talheim hervor. Angelika Kreidler organisiert den Pausenverkauf. Ein Großteil der Einnahmen resultiert aus Sponsoren- und Bandenwerbungspartnern.

Abschied nehmen mussten die Sportfreunde von tragenden Säulen, den Ehrenmitgliedern Heiner Luz und Anton Hönle sowie von Ehrenmitglied Siegfried Schelwat. Luz und Hönle hätten sich in Führungspositionen bleibende Dienste für die SF Salzstetten erworben.

Der Sportverein habe einen Überschuss erwirtschaften können, so Schatzmeister Roger Ganszki, habe aber noch Darlehensverpflichtungen aus dem Sportheim-Anbau. In seinem 29. Tätigkeitsjahr betonte der SF-Finanzchef:stünden höhere Investitionen für die Platzpflege ins Haus. Der Schatzmeister lobte die Abteilungskassierer Volker Luger (Fußball), Benjamin Maier (Tischtennis) und Marcel Schuh (Tennis).

Mitgliederverwalter Roger Ganszki bezifferte die Mitgliederzahl auf 395 (Vorjahr 392) bei 20 Austritten und 23 Neueintritten. "Die Talsohle haben wir erreicht – es geht wieder aufwärts." Bei der Tischtennis-Abteilung erlebte man einen wahren Mitgliederboom durch viele neue Kinder. Die Mitglieder verteilen sich auf die fünf Abteilungen: Fußball 222 (231), Tischtennis 92 (78), Tennis 76 (75), Frauenturnen/Gymnastik 27 (27), Ladypower 13 (14).

Einstimmig beschlossen wurde eine Anpassung der Jahresbeiträge für Aktive und Passive: Grundbeitrag Jugend 15 Euro (bisher 13), Grundbeitrag Erwachsene 30 Euro (26), Grundbeitrag Familie 64 (56); Abteilungsbeitrag Fußball Erwachsene 45 Euro (40). Die letzte Beitragserhöhung war 2009. Die Herausnahme des Gesamt-Jugendleiter-Amtes aus der Vorstandschaft ist als Satzungsänderung beschlossen worden. Seit Jahren konnte kein Gesamt-Jugendleiter gefunden werden.

Im Jugendbereich wird Tischtennis von Jugendleiter Bruno Zipperle und seinem Team Herbert Kummer, Marcel Graf und Tobias Zipperle und Tennis von Nadine und Kathleen Schuh betreut. Für den Jugend-Fußball bildet sich gerade ein neues Team um Matthias Klink.

Schriftführer Wolfgang Fahrner, seit 28 Jahren im Amt, ließ das sehr erfolgreiche Vereinsjahr detailliert Revue passieren. Er rief das Motto aus: "Gemeinsam sind wir stark." Der Ortsvorsteher bezeichnete Holger Kreidler als Triebfeder in Sachen Anschaffungen und Modernisierungen, und Schatzmeister Roger Ganski bescheinigte er ein besonders großes Engagement. Bürgermeisterin Annick Grassi assistierte dem Sportverein ein tolles Jubiläumsjahr 2016. Sie appellierte an die jüngeren Mitglieder, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Essen im "Zollernblick" sei so gut, dass es auch vom Rathaus in Anspruch genommen werde.