Horb a. N. So sieht der Kasernen-Masterplan aus

Eine Idee, die OB Peter Rosenberger gleich aufnahm. "Das ist ein spannender Ansatz, hier solch ein Gebäude sponsorenunterstützt zu errichten. Die Idee nehmen wir in unser nächstes Gespräch mit der Dualen Hochschule mit."

Experimentelles Wohnen

Die Kaserne. Die vorhandenen Gebäude sind – bis auf das, wo der Hochschulcampus rein sollte – schon genutzt. Doch was ist mit dem Rest vom Areal? Das sogenannte Sportplatz-Modul rückt in den Vordergrund. Wo jetzt der Sportplatz ist, soll ein "Zentrum für experimentelles Wohnen" hin. Platz für Passivhäuser, bezahlbaren Wohnraum, Leichtbau, Öko-Wohnen und Luxus-Wohnen mit Aussicht. Hier soll Platz für 280 bis 310 Einwohner sein – wenn das Unteroffiziersheim "platt" gemacht wird. Doch es könnte auch bestehen bleiben – als Zentrum für Vereine und Kultur.

Alle neuen Häuser hier werden länglich in der selben Richtung zu den alten Kasernengebäuden aufgestellt. Der Grund: So hat man freien Blick auf das Neckartal. Maier: "Vorne an der Hangkante könnte man dann exklusives Wohnen anbieten. Hinten – wo die alte Sporthalle steht – wäre eher Kapazität für preiswerten Wohnraum. Hier könnte man höher bauen, was die Wirtschaftlichkeit für Bauträger erhöht."

Büro und Gewerbe

Auf dem Exerzierplatz sollen die Gebäude dagegen anders angeordnet werden – und zwar quer zu den jetzigen Gebäuden. Maier: "Hier wäre eine Mischnutzung optimal. Unten Raum für Büros und Gewerbe, oben dann zum Wohnen." Auf dem Exerzierplatz könnte so Wohnraum für 90 bis 100 Einwohner geschaffen werden.

Das Unteroffiziersheim

Maier empfiehlt, mit der Bebauung auf dem Platz erst mal am Unteroffiziersheim anzufangen: "Dann könnte man mit temporären Nutzungen des Exerzierplatzes für Veranstaltungen sich an die optimale Restgröße herantasten."

Denn: Der Exerzierplatz ist nach der "Lehre der Architektur" eigentlich viel zu groß. Maier erklärte anhand verschiedener Folien, dass ein Platz als "verlassen" empfunden wird, wenn ein Mensch mehr als 30 Quadratmeter Platz um sich hat, ohne einen anderen Menschen in diesem "Revier". Auf dem jetzigen Exerzierplatz müssten sich also rechnerisch 193 Menschen verteilen, damit er nicht als menschenleer empfunden wird. Auf dem Flößerwasen vor dem ehemaligen Café Tamino reichen 20 Menschen. Deshalb schlägt er vor, den endgültigen Platz in der Kaserne dort enden zu lassen, wo die Gebäude von König und Ahg südlich endet. "Man könnte die eine Hälfte des Platzes (ungefähr bis Eingang des neuen Konferenz-Zentrums, Anm. d. Red.) auch noch anderen Nutzungen zuführen. Mit Gebäude, Parken unter Bäumen oder etwas anderem."

Eislaufbahn möglich?

Auf diesem "Restplatz" sei noch genügend Raum, beispielsweise für eine Eislaufbahn so groß wie die in Stuttgart zum Weihnachtsmarkt, oder ein Open-Air-Kino, wie die Bürger in der Bürgerbeteiligung vorgeschlagen haben. Ein Festzelt würde auch locker drauf passen. Allerdings: Beim Festplatz mit 750 Gästen braucht man 545 Parkplätze – und das hat das Kasernengelände nicht zu bieten. Maier: "Solche großen Events sind ohnehin besser auf dem Festplatz aufgehoben. Dort ist viel Platz und man hat genügend Parkmöglichkeiten."