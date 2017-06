Horb a. N. Singers Welt der Brände und Liköre

Horb-Dießen. Vor drei Jahren schloss Ines Singer ihre Ausbildung zur staatlich geprüften "Fachkraft für Brennereiwesen" ab. In weiteren Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen baute Singer ihr Wissen aus und setzte dieses in die Praxis um. Heute verfügt Singer über ein beachtliches Sortiment an verschiedenen Bränden sowie Likören. Im Jahr 2018 will Singer zudem ihren Whiskey der Marke "Grain" präsentieren.

Bei ihrer ersten Destillat-Wanderung am Freitagabend erhielten die Gäste einen ausführlichen Einblick in die Welt der Brände und Liköre. In der Vergangenheit hatte Singer bereits Besuch von Gruppen, die sich für die Herstellung und das Endprodukt ihrer Leidenschaft interessierten. Für eine "richtige" Destillat-Wanderung reichte ihr Sortiment ­damals allerdings noch nicht aus.

Am Freitag staunten die Gäste nicht schlecht, als Singer die Schränke in ihrem Verkaufsraum öffnete. Beim Anblick der vielfältigen Getränke spielte so mancher Gast mit dem Gedanken, sich eine Übernachtung im Gasthaus Linde zu buchen, wo sich die Besucher zu Beginn der Wanderung einfanden. Zunächst schenkte Singer ihren Gästen jedoch ein anti-alkoholisches Getränk aus, bevor sie ihren Apfelbrand präsentierte.