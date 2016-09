Horb a. N. Singen und die Natur sind seine Lieblingsbeschäftigungen

Geboren wurde der Jubilar als drittes von neun Kindern im damaligen Obertalheim. Sein Vater Stefan Müller war Gipser und seine Mutter Johanna hatte genug mit der großen Kinderschar zu tun. "Sie war eine halbe Krankenschwester. Die Leute vom Dorf kamen zu ihr, sogar zu Geburten wurde sie gerufen", erzählte Heinz Müller.

Die Schulzeit verbrachte er in Obertalheim, wobei er nicht mit dem Unterricht der Lehrer zufrieden war. "Bei einem wurde nur gesungen und bei dem anderen lernten wir nur Stenografie. Das änderte sich erst als Lehrer Eiberger kam, dann gings bildungsmäßig aufwärts." Nach dem Ende der Schulzeit, mit 13 Jahren trat Müller eine Lehre als Gipser bei einem Betrieb in Nagold an. Mit 16 Jahren besaß er bereits den Gesellenbrief und verdiente nun so viel wie sein Vater.

Eines Tages, bei einem Spaziergang, lernte er seine Frau Sigrid kennen. "Das war eine Blitzaktion, es hat gleich gefunkt und bis heute gehalten", stellte er zufrieden fest. Später schulte der Jubilar bei seinem Bruder Josef zum Maler um, arbeitete aber schließlich noch zehn Jahre bei Mercedes Benz in der Gütesicherung, bis zu seinem Vorruhestand. Seit dieser Zeit betätigt sich der Jubilar mit verschiedenen Arbeiten im Haus und ist mit Herzblut Hobbygärtner.