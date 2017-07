Horb a. N. "Singen kann uns alle glücklich machen"

Das Motto des Festivals lautete "Musik baut Brücken". Welche Brücken wurden an diesem Nachmittag gebaut?

Ich denke, dass an diesem Nachmittag Brücken auf ganz unterschiedlichen Ebenen gebaut wurden. Zum einen hat natürlich die Musik als Verbindung stiftendes Element Chöre und Ensembles unterschiedlicher Herkünfte zusammengebracht und letztlich auf einer Bühne versammelt. Eine andere Ebene, auf der für mich Brücken gebaut wurden, ist die zwischen Publikum und Musik. Das gemeinsam gesungene Schlusslied von Publikum und Kindern, stellte für mich eine ganz deutliche Brücke dar. Das Projekt hat hoffentlich Lust auf mehr gemeinsames und vor allem selbstverständlicheres Singen gemacht. Brücken wurden natürlich aber auch durch die unterschiedlichen Sprachen im internationalen Liedgut gebaut. In unserer wachsenden Interkulturalität denke ich, ist dieser Punkt ein ganz wichtiger und sicherlich auch zukunftsweisend. Die universelle Sprache der Musik baut also auf vielen Ebenen Brücken und verbindet Menschen vor, auf und hinter der Bühne.

Viele Akteure kamen zusammen. Wie schwierig war es, alle Akteure unter einem Hut zu bekommen? Was bedeutete das für Sie als musikalische Leiterin des Projekts?

Wenn so viele Menschen an einem Projekt arbeiten und dann auch noch nur einen Vormittag proben, dann ist das in jedem Fall sehr herausfordernd. Ich hatte zum Glück tolle Unterstützung, was alle organisatorischen Punkte anbelangt, von der Geschäftsführerin der Landesmusikjugend, Katrin Schmäl. Gemeinsam mit anderen Helfern hatten wir seit über einem halben Jahr vorbereitet, geplant und Dinge in die Wege geleitet, um den Aufführungstag so umkompliziert wie möglich zu gestalten. Trotzdem war der Konzerttag natürlich schweißtreibend. Was am Ende auf die Bühne kam, lag in meiner Hand. Ich persönlich mag die Herausforderung solcher Projekte aber sehr gerne und fühlte mich von allen Seiten bestmöglichst unterstützt.

Wie bewerten Sie die Leistung der jungen Akteure aus Horb?

Schon nach der langen Generalprobe war ich überrascht, wie aufmerksam und konzentriert die Kinder waren. Das alles, trotz stickiger Luft und den vielen besonderen Umständen. Die Aufführung war für mich ein einmaliges Erlebnis. Für mich dürfen Kinder auch gerne Kinder sein, aber so professionell hätte ich es nicht erwartet. Bis zum letzten Lied war jedes Kind mit 100 Prozent dabei, was die Arbeit natürlich unglaublich erleichtert hat und am Ende zum tollen Gesamtergebnis geführt hat.

Sie arbeiten viel mit Kindern zusammen. Was kann man von Kindern lernen?

Ich denke, dass man von Kindern im Hinblick auf das Singen in erster Linie lernen kann, wie viel Freude und Spaß das Singen bringt. Die Selbstverständlichkeit und Unbeschwertheit, die die Kinder beim Singen mitbringen, würde ich mir für unsere gesamte Gesellschaft wünschen. Singen kann uns alle glücklich machen, was uns Erwachsenen in vielen Situationen sicher auch guttun würde.

Milena Hiessl studierte an der Musikhochschule Trossingen den Bachelor "Sing & Move" mit Schwerpunkt Gesang und Kinderchorleitung und absolvierte anschließend ein aufbauendes Masterstudium im Fach Klassenmusizieren, Schwerpunkt "Musik und Bewegung". Als Rhythmikerin und Vokalpädagogin leitet Hiessl im europäischen Raum selbst konzipierte und komponierte Musik- und Bewegungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Ihre musikvermittelnde Arbeit führte sie unter anderem ans Festspielhaus Baden-Baden und an die Philharmonie Luxembourg. Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bildet die Aus- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrern. Milena Hiessl ist Autorin des Praxisbuches für Erzieher "Stimm-Spiel-Klang" (Helbling 2016).

Weitere Informationen: www.milenahiessl.com