Horb a. N. Singen, basteln, toben

Die Kinder können dort spielen, malen, singen, basteln, Filme anschauen sowie sich in der Turnhalle oder im Freien, je nach Wetterlage, austoben. Mittags wird gemeinsam gegessen. Außerdem werden Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen. Das Programm wechselt von Woche zu Woche und wird von den Betreuerinnen auf Basis der Wünsche der Kinder entwickelt.

Für die Betreuung fällt eine Kostenbeteiligung von 65 Euro pro Kind für vier Tage an. Darin ist alles Angebotene enthalten, auch das Mittagessen. Bei Anmeldung von zwei Kindern einer Familie erhält das zweite Kind 25 Prozent Ermäßigung. Anmeldungen sind nur ganztags und für mindestens drei Tage möglich. Die Anmeldungen sollten bis spätestens Freitag, 17. März, vorliegen. Bei mangelnder Teilnahme kann die Betreuung nicht stattfinden.

Anmeldung per E-Mail an info@awo-horb.de oder per Brief an AWO Ortsverein Horb, Neckarstraße 51, 72160 Horb.