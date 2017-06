Horb a. N. Sind denn jetzt schon Hundstage?

Kist: "Die Schüler sollten eigentlich an den Weltveränderern teilnehmen. Doch Kickern draußen oder Veranstaltungen in den heißen Zelten –­ das kann ich so nicht verantworten. Wir haben heute morgen schon jede Menge Krankmeldungen von Schülern bekommen – wegen Kreislaufproblemen bei der Hitze. Die Lehrer sind übrigens alle da."

Kollabiert am MGG

Ähnlich die Lage im MGG. Doch hier gibt es kein Hitzefrei für die zukünftigen Abiturienten. Martin vom Ende ist mit seinem Oberstufen-Kurs Englisch einfach ins Alte Freibad gegangen. Vom Ende: "Im Klassenraum zeigte das Thermometer kurz vor 13 Uhr schon 32 Grad. Ein Schüler ist schon kollabiert während der Hitze. Da machen wir den Englisch-Kurs lieber draußen." Lächelt und holt sich erst mal ein Eis.

Gut, wer bei dieser Affenhitze einfach frei machen kann. Wie beispielsweise Ronja, Sophia und Lasse. Die drei Kinder genießen die kühle Wassertretanlage in Altheim aus vollen Zügen. Lasse taucht seinen Kopf sogar in den Brunnen.

Ähnlich entspannt: Studentin Corinna Schneider aus Mühlen. Mit ihrer schwarzen Schäferhund-Labrador-Mischung namens Jacy hält sie die Füße in den kühlen Neckar. Sie lächelt: "Ich bin kurz vor der Prüfung. Statt zu lernen, muss ich etwas abkühlen. Das kann ich meinem Hund sonst nicht antun."

Abkühlung am Tälesee

Fröhliche Szene auch am Tälesee Empfingen: Zwei Damen haben sich ins Wasser ans flache Ufer gelegt, den Enkel auf die Oberschenkel. Schön mit den Füßen das kühlende Wasser hochspritzen –­und schon ist allen geholfen!

Doch wie geht es denen, die nicht einfach kurz ins Wasser können? Wie geht es den Pflanzen, anderen Tieren?

Landwirtschaft geht es gut

Michael Kessler ist Landwirt in Ahldorf. Er sagt: "Im Moment ist die Lage für die Landwirtschaft noch gut. Bis vor zwei Wochen hatten wir durch die Gewitter und die Niederschläge eine gute Wasserversorgung, die uns im Moment noch hilft. Allerdings: Die hohen Temperaturen sorgen im Moment dafür, dass die Reife beschleunigt wird. Das dürfte dann bei der Ernte Ertrag kosten. Wer Heu machen will, der freut sich natürlich über das schöne Wetter im Moment. Nur der Mais sollte jetzt demnächst wieder Wasser bekommen."

Gießen im Garten

Und im Garten? Bedienung Niklas vom Gleis Süd ist mittags gerade dabei, die Blumen vor der Terrasse zu gießen. Er sagt: "Normalerweise reicht das alle zwei Tage. Doch durch die Hitze müssen wir täglich gießen."

Wie man das richtig macht, weiß Volkmar Rieber. Er ist Vater des Kugler-Hangs und der Experte des Nabu für Pflanzen: "Man muss im Moment gießen bis zum letzten. Ganz wichtig auch: Die Beeren mit Stoff abdecken, dass sie nicht verbrennen. Am besten sollte man abends gießen. Wer tagsüber gießt, sollte nur den Fuß der Pflanze bewässern. Weil sich auf den meisten Blättern das Wasser sonst sammelt und durch den Lupeneffekt dafür sorgt, dass sie verbrennen. Jetzt darf nur kein Hagel kommen."

Durstige Igel

Die Affenhitze. Darunter leiden nicht nur die Pflanzen. Der Tierschutzverein Horb ruft dazu auf, Wasser rauszustellen. Der Grund: Igel & Co. könnten sonst verdursten.

Hitzefalle für Technik

Doch auch bei der Technik gibt es die Hitzefalle. Markus Wandelt, Inhaber von Multimedia-PC in Horb: "Man sollte bei der Hitze unbedingt kontrollieren, ob die Lüfter und die PCs innen sauber sind. Je heißer die Außentemperaturen sind, umso langsamer wird sonst der Rechner. Weil der Lüfter nicht mehr kühlen kann, fährt der Prozessor aus Selbstschutz seine Leistung herunter. Ist der Hitzestau zu groß, kann das im Extremfall sogar zu einem Feuer im Rechner führen. Wer einen Drucker hat und ihn nicht täglich nutzt, sollte einmal die Woche drucken. Sonst drohen die Tintenkanäle einzutrocknen, dann ist der Drucker kaputt."

Krass. Sogar die Digitaltechnik leidet. Gut, dass wir Horber genug Möglichkeiten haben, uns abzukühlen.