Horb a. N. Sieben Mann umarmen einen Mammutbaum

Vom Treffpunkt am Rathaus in Dießen ging es mit privaten Autos nach Sulz. Die 9,5 Kilometer lange Wanderung begann am Albeckgymnasium und führte auf dem steilen Zickzack-Weg hoch zur Ruine Albeck. Dort genoss man den wunderschönen Blick ins Neckartal und auf die Stadt Sulz. Nach einem Rundgang in der Burgruine ging es weiter zu den Mammutbäumen im Stumpen. Die zirka 150 Jahre alten Baumriesen sind dem württembergischen König Wilhelm I. zu verdanken, der 1863 Samen von Mammutbäumen aus Amerika nach Baden-Württemberg importieren ließ. Nach deren Aufzucht wurden die Jungbäume von Stuttgart bis zum Bodensee ausgepflanzt. Die vier Mammutbäume in Sulz sind bis 45 Meter hoch, die Dießener Wanderer benötigten sieben Personen, um einen Baum zu umspannen.

Vom Gebiet Stumpen wanderte man weiter zum Gerolds­eck und der dazugehörigen Domäne. Über das Weilertal ging es dann hoch zum Panoramaweg bei Kastell. Beim Römerkeller mit dem Römermuseum stieg man über die evangelische Stadtkirche ins Neckartal ab.

Der Abschluss der Wanderung war dann traditionell mit einer saftigen Schlachtplatte beim Ranchmetzgen im Jugendclub Ranch 36 in Dießen.