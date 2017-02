Horb a. N. Sie liebt Bücher, Kunst und das Wandern

Horb-Mühlen. Lisa Krotz, geborene Kapp, aus Mühlen feiert am heutigen Montag ihren 90. Geburtstag. Als Älteste von drei Geschwistern wurde sie am 20. Februar 1927 in Mühlen geboren. Hier wuchs sie mit zwei Brüdern auf, besuchte die Grund- und Hauptschule in Mühlen und anschließend eine private Handelsschule in Oberndorf. 1943, mit 16 Jahren fand sie eine Anstellung bei der AOK in Horb. Dort arbeitete sie 44 Jahre bis zur Rente 1987.