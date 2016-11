Horb a. N. Sie blasen der Feuerwehr den Marsch

Auch was Pleiten, Pech und Pannen anbetrifft, ist die Hochzeit des früheren Stadtkommandanten Horst Schneck noch bestens in Erinnerung. "Wir standen vorm Tor der evangelischen Johanneskirche und wollten für das Paar nach der Trauung aufspielen. Gerade, als das Portal aufging, öffnete der Himmel ebenfalls seine Schleusen. Uns lief wenig später das Wasser aus den Stiefeln, und zudem wurden wir gleich darauf zu einem Hochwassereinsatz gerufen", so die Geschichte, die sich die Musiker noch heute über die Schneck’sche Hochzeit erzählen.

Geselligkeit nach Proben und Auftritten ist ein wichtiges Element des Zusammenhalts

Natürlich gab es mehr schöne als schlechte Erinnerungen. Schlauchbootfahren auf dem Neckar, das beliebte Schlauchkegeln oder die Ausflüge zu der Partnerkapelle nach Kesten an der Mosel sind einige Höhepunkte in den Jahresprogrammen der vergangenen 60 Jahre. Gerade die Geselligkeit nach den Proben und den Auftritten ist ein wichtiges Element, mit dem sich so eine Kapelle bis heute über Wasser hält.

Entstanden sind die Spielmannszüge – so auch der Horber Ableger – aus der Militärgeschichte heraus. Alte, deutsche Traditionsmärsche sind deshalb immer noch der Hauptbestandteil des Repertoires des Horber Spielmannszuges, der sich auch in seiner Instrumentierung streng an die überlieferte Vorgabe hält. Piccolo-Pfeifen, Signalhorn, Lyra, Marschtrommel und Pauken sind die einzigen Instrumente, die bei dieser Art von Musik ertönen. "Wir sind ein klassisch besetzter Spielmannszug, der sich nicht von den modernen Einflüssen irritieren lässt", so Rasch.

Gespielt wird jedoch nicht nur bei feuerwehrtechnischen Anlässen wie nach der Hauptübung oder beim "Großen Zapfenstreich", der zu besonderen Feuerwehrjubiläen gespielt wird, sondern auch an der Fasnet. "Wir laufen jedes Jahr vor den ›Stoibrechern‹ beim Umzug her. Die müssen ja mit ihren Schellen im Takt hopsen – da passt unsere Marschmusik viel besser, als wenn eine Lumpa-Kapell vorausmarschieren würde."

Von 1970 bis 2010 hatte der Spielmannszug, der bei solchen Gelegenheiten in der eigenen Landsknecht-Uniform auftritt, sogar eine eigene Feuerwehr-Fasnet, die es lnicht mehr gibt. "Schade", wie Rasch und seine Kollegen finden, doch der Zahn der Zeit nagte halt auch an dieser Tradition. "So ist der Spielmannszug auch schon lange nicht mehr das Sprungbrett in die aktive Wehr", wie Haßmann bedauert. "Früher kamen die jungen Buben zu uns, denn so hatten sie die Chance, mal in einem Feuerwehrauto mitzufahren – seit bald 30 Jahren gibt’s dafür die Jugendwehr."

Der Nachwuchs wird daher knapp und wenn nicht bald etwas Gravierendes diesbezüglich passiert, dann kann die 70er-Feier gleich vollkommen vergessen werden. "Wir suchen dringend Nachwuchs mit etwas Rhythmusgefühl", betonte Rasch. "Wer mitmachen will, kann immer am Freitagabend zur Probe ab 19 Uhr direkt im Feuerwehrmagazin vorbeischauen oder einfach hier anrufen und nach Stabführer Hubert Rasch fragen – der reagiert rasch", versprach die kleine Abordnung des Spielmannszuges, die sich zu einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten traf.