Horb a. N. Sich das Leben im Jahr 2036 ausmalen und zu Papier bringen

Die Teilnehmer werden in die Altersstufe I (14 bis 16 Jahre) und II (17 bis 19 Jahre) aufgeteilt. Den drei Bestplatzierten winken Geldpreise.

Alle eingereichten Beiträge werden vom 29. Oktober bis 6. November in der Galerie des Kunstvereins Oberer Neckar im Kloster (Marktplatz 28) ausgestellt. Die Galerie ist samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Preisverleihung findet dann am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr in der Galerie statt. Weitere Informationen gibt Wolfgang Hehl unter Telefon 07459/93 39 41 oder per Mail an hehl-wolfgang@t-online.de.