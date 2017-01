Horb a. N. Sibirienkälte auf dem Haugenstein

Die Lage auf dem Haugenstein: Kein Warmwasser, und auch mit dem Kaltwasser klappt es nicht immer. Endres: "Vor Weihnachten ist sogar das ein paar Mal ausgefallen –­wegen eines Rohrbruchs."

Die frostige Lage auf dem Haugenstein. In Haus Nummer 31 ist sie deshalb so, weil sich die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) weigert, die Kosten für Heizung und Warmwasser zu zahlen. Das Geld wird aber auf einem Sperrkonto eingezahlt.

Endres: "Wir haben die Befürchtung, wenn wir zahlen, dass wir auch die Bedingungen anerkennen. Bei uns wurde Ende August Warmwasser und Heizung abgedreht. Und das, obwohl wir nie eine Mahnung bekommen haben. Jetzt hat Osbelt (Anm.d.Red. Andreas Osbelt, Eigentümer des Heizkraftwerks) uns eine Zahlungsklage zustellen lassen. Er will rund 12 000 Euro. Wir haben uns einen Anwalt genommen. Er wollte, dass die Zahlungsklage von Osbelt aufgehoben wird. Doch das wurde vom Gericht abgelehnt, so sagt unser Anwalt. Mit dem Argument, dass wir so lange ohne Warmwasser und Heizung gelebt hätten."

Endres hat dagegen Widerspruch eingelegt und hofft, dass bei der Güteverhandlung vor dem Landgericht Rottweil am 13. Januar etwas zu ihren Gunsten passiert.

Das hofft auch Peter Thielmann, Sprecher der Bewohner. Er sagt: "Das ist schon schlimm, wie es in den sechs Häusern aussieht, die weder Heizung noch Warmwasser haben. Ich habe eine Wohnung in Haus Nummer 10 gesehen, die ist unbewohnbar. Die Tapeten sind schon ab, weil die ganzen Wände verschimmelt sind. Das ist ein enormer Schaden, und eine Schädigung, die der Heizkraftwerkbesitzer in Kauf nimmt."

Das Fernsehen war wieder da. Am kommenden Montag, so Thielmann, wird der SWR wieder in der Landesschau um 18.45 Uhr über den Haugenstein berichten. Thielmann: "Ich habe das Filmteam herumgeführt. Denen und mir kamen fast die Tränen, als wir gesehen haben, wie ein behindertes Kind in Haus Nummer 28 auf dem kalten Boden kaum gehen konnte."

Thielmann will deshalb bei der Staatsanwaltschaft Rottweil nachhaken. Dort hatte er Strafanzeige gestellt. Der Sprecher der Haugenstein-Bewohner: "Das ist doch die Gefährdung von Menschen, was hier passiert." Er hatte eigentlich gehofft, dass durch das Urteil des Amtsgerichts Horb, das die Nebenkostenabrechnungen für ungültig erklärte, in allen Häusern Warmwasser und Heizung wieder angestellt wird.

Deshalb wundert sich Thielmann auch über den Richter, der gegen Claudia Endres entschieden hat: "Das Gericht hätte bedenken sollen, dass es nun sibirisch kalt wird." Er hofft jetzt, dass seine Strafanzeige gegen den Heizkraftwerkbesitzer endlich Erfolg hat. Thielmann: "Wenn der Staatsanwalt durchgreift, wird jeder wieder Heizung und Warmwasser haben."

Dazu hoffen die Bewohner des Haugensteins, dass die Stadt Horb endlich das Heizkraftwerk kauft. Thielmann: "Dann wären hier endlich wieder geregelte Verhältnisse."

Und auch hier gibt es etwas neues. Horbs Stadtoberhaupt Peter Rosenberger: "Ich habe inzwischen mit allen Fraktionsvorsitzenden gesprochen und habe den Auftrag erhalten, einen möglichen Kauf des Heizkraftwerkes vom Haugenstein voranzutreiben. Ein Schlüssel zum Erfolg besteht darin, dass direkt mit den einzelnen Wohnungen abgerechnet wird. Und nicht über WEGs wie im Moment. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Eigentümer die notwendige technische Umrüstung bezahlen oder ob wir das machen. Dann müssen diese Kosten mit hinein in die Kalkulation und die Abrechnung mit den einzelnen Wohnungen. Falls wir als Stadt das kaufen, wollen wir kein Tohuwabohu wie bisher!"