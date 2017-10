Horb. Wie shoppen die Horber? Wer mithelfen will, dass es darauf eine Antwort gibt, sollte bis Samstag vor Drogerie Müller die Antworten in die iPads eingeben. Hier steht eine Mitarbeiterin des Shopping-Spezialisten Acocella noch bis Samstag und hofft, das möglichst viele mitmachen. Worum geht es? Eine Stadtsprecherin: "Die Passantenbefragung ist Teil der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Horb, die nächstes Jahr erfolgen soll. Dort fließen die Daten auch ein. Es werden beispielsweise Fragen gestellt wie: Wo wohnen Sie? Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie nach Horb gekommen? Warum sind Sie heute in der Stadt unterwegs? Was kaufen Sie normalerweise in der Innenstadt ein? Wo sehen Sie Stärken in der Innenstadt und wo Schwächen?" Bis auf neue Fragen zum Online-Einkaufsverhalten sind es dieselben Fragen wie beim letzten Shopping-Check im Jahr 2009. Die Stadtsprecherin: "Dieses erlaubt einen Vergleich, wie sich der Standort Horb aus Sicht der Bevölkerung und der Besucher in den vergangenen acht Jahren verändert hat. Der Zeitpunkt wurde absichtlich vor Eröffnung des Einkaufszentrums gewählt. Eine weitere Befragung ist vorgesehen, wenn sich dieses in der Einzelhandelslandschaft von Horb etabliert hat. So können auch die unmittelbaren Auswirkungen des Einkaufszentrums ermittelt werden." Die Kosten der Studie betragen laut Stadt gut 13 500 Euro.