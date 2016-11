Horb a. N. SG Ahldorf-Mühlen hat viel bewegt

Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga schaffte die erste Mannschaft den sportlichen Wiederaufstieg

Viele Spieler seien auch von der zweiten in die erste Mannschaft nachgerückt. "Wir sind eine große Familie", freute sich Anselm Fischer und dankte hierbei dem Teammanager Timo Korherr.

Kassierer Jochen Graf berichtete, dass wieder mehr Zuschauer zu den Spielen kommen und so die Einnahmen steigen. Doch die Ausgaben für Schiedsrichter steigen von Jahr zu Jahr.

Schriftführer Jürgen Schlatter ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. So gab er zunächst einen Rückblick auf die Hauptversammlung des Jahres 2015. Sechs Ausschusssitzungen gab es im Vereinsjahr 2015/2016. Sportlich sei das fünfzehnte Vereinsjahr erfolgreich verlaufen. Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga schaffte die erste Mannschaft mit dem Trainerteam Andreas Hug und Jürgen Thomas souverän den sportlichen Wiederaufstieg. Die Meisterschaft konnte bereits vier Spieltage vor Saisonende gefeiert werden.

Die zweite Mannschaft schloss die Saison in der Kreisliga mit dem sechsten Tabellenplatz ab. Beim Stadtteilpokalturnier in der Hohenberghalle erzielte die erste Mannschaft den fünften Platz. Im Viertelfinale musste man sich der SG Rexingen/Dettingen geschlagen geben.

Schriftführer Jürgen Schlatter hob die hervorragende Jugendarbeit von Klaus Schmollinger hervor. Mit einer neuen Kooperation im Jugendbereich werden derzeit entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt.

Auch die AH-Mannschaft trainiert bei der SG Ahldorf/Mühlen. Trainer Andreas Hug hat sein Engagement als Trainer bei der SG Ahldorf/Mühlen verlängert, hierbei wird er von Co-Trainer Jürgen Thomas unterstützt.

Sechs Neuzugänge konnte Trainer Andreas Hug im nun verstärkten Kader begrüßen. Derzeit belegt die erste Mannschaft den siebten Tabellenplatz in der Bezirksliga, die Reserve ist Herbstmeister in der Kreisliga.

Auch wird die Kameradschaft in der SG groß geschrieben. So gab es eine Weihnachtsfeier, zudem wurde ein Pfingstausflug nach Speyer organisiert. Auch wurde der Rundenabschluss gefeiert. Trainer Andreas Hug zeigte sich überwältigt von der Spielrunde 2015/16. "Es war ein geiles Jahr", meinte er, und die Feiern mit Rundenabschluss und Meisterfeier seien Highlights gewesen.

In der 1. Runde des Bezirkspokals konnte man nach einer überzeugenden Leistung gegen Ergenzingen in die nächste Runde einziehen. Zu kämpfen hatte die Mannschaft mit Verletzten. Was ihn als Trainer aber positiv stimmt sei, dass die erste Mannschaft gegen alle Abstiegskandidaten gewinnen konnte.

Für die zweite Mannschaft wurde Trainer Ralf Anton als Verstärkung für den Trainerstab dazugewonnen. Die zweite Mannschaft steht als Herbstmeister fest, dies mit vier Punkten Vorsprung. Der sportliche Wille beider Mannschaften sei lobenswert, so der Trainer.