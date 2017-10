Horb a. N. Seltsames Unrechtsbewusstsein von Einzelnen

Horb. Viele Besucher des Leonhardsritts am vergangenen Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, wollten wohl den kürzesten Weg zur Veranstaltung nehmen – und fuhren durch die Altheimer Straße. Dort gilt allerdings sonn- und feiertags ein Fahrverbot, was in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird. So auch am Dienstag. Nun haben einige Besucher einen Bußgeldbescheid in Höhe von 20 Euro in der Tasche, darunter auch Bekannte des Horbers Thomas Baur, der sich nun beschwert. Seiner Meinung nach könne der Termin der Kontrollen kein Zufall sein, die Stadt habe so möglichst viele "Falschfahrer" erwischen wollen.

Kontrollen unabhängig von Veranstaltungen

Im Rathaus ist man allerdings verwundert über dieses "seltsame Unrechtsbewusstsein von Einzelnen". Pressesprecher Christian Volk erklärt: "Gerade die Anwohner der Altheimer Straße bemängeln oft, dass sogar zu wenig kontrolliert wird." Weiter heißt es in der Stellungnahme der Stadt Horb, dass der Termin für die Kontrolle am 3. Oktober mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten gemeinsam mit der Polizei festgelegt worden sei. Die Einhaltung des Fahrverbots werde grundsätzlich unabhängig von Veranstaltungen in der Regel zwei- bis dreimal im Jahr kontrolliert.